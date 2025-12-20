稱關乎生存議題！李在明拋健保補助救禿頭 減重藥物也考慮納入健保

記者蒲世芸／綜合報導

南韓向來以重視外貌聞名，如今連「掉髮問題」也被拉上政策檯面。南韓總統李在明近日提出，應考慮由國民健康保險負擔掉髮治療費用，理由是稱過去被視為美觀問題的掉髮，如今已成為「關乎生存的議題」，相關發言立刻在南韓國內引發熱烈討論。

南韓總統李在明每次露面，總會將髮型打理得很好，頭髮看起來也相當蓬鬆，看的出來對頭髮問題的重視程度。（圖／翻攝自李在明臉書）

李在明稱掉髮不僅是外觀的問題

BBC 19日報導，李在明本週在一場政策簡報中向官員提出這項構想。他指出，社會對掉髮的看法正在改變，不應再單純視為外觀層面的問題。對此，南韓保健福祉部長鄭恩慶（暫譯，Jeong Eun-kyeong）說明，目前健保僅給付因疾病造成的掉髮治療，對於遺傳性掉髮，因「不危及生命」，仍排除在外。

然而，面對官員的回應說法，李在明反問：「這難道只是要不要把遺傳性疾病定義為疾病的問題嗎？」

正反聲音持續發酵

李在明的發言在社群媒體上獲得不少支持，有網友甚至封他為「最接地氣的總統」。不過，即使是可能會被列在受惠族群的民眾，也並未一致贊成這樣的構想。

一名32歲、住在首爾、長期服用掉髮藥物的宋智勳（暫譯，Song Ji-hoon）就直言，這項政策「有點像是為了拉票」。他說，雖然省錢聽起來不錯，但一年藥費不到30萬韓元（約新台幣 6千4百元），「真的有那麼必要嗎？」

外貌壓力下的年輕世代焦慮

在南韓這個對外貌標準極為嚴格的社會，掉髮往往伴隨著強烈污名，對年輕族群更是個沉重話題。官方數據顯示，去年全南韓約24萬名因掉髮就醫的患者中，20至30多歲這個階層就占40%。

33 歲、住在忠清北道的李元祐（暫譯，Lee Won-woo）則坦言，自己的瀏海不斷後退，讓他無法燙髮、也不方便用髮蠟抓頭髮，「因為沒辦法整理出想要的髮型，我常覺得自己看起來很邋遢，這真的嚴重打擊自信。」不過，李元祐表示，即便健保補助掉髮藥物，他「會心存感激」，但國民健康保險本身已面臨財務壓力，「現在不是可以隨便發錢的狀況」。

健保財務已吃緊

南韓健保制度去年出現11.4兆韓元（約新台幣3千4百億元）的歷史性赤字，隨著人口老化，財務壓力只會更沉重。為此，李在明也提出，若將掉髮治療納入健保，可設定給付上限，以減輕負擔。

但反對聲音同樣不小。大韓醫師協會指出，政府資源應優先投入更嚴重的疾病，而非掉髮問題。

一名網友在X表示：「一個連衛生棉或乳癌藥物是否該納入健保都會引發激烈反彈的國家，現在宣布要補助掉髮藥，真的像個笑話。」也有人直言，「如果掉髮真的成了決定生存的因素，那政治該做的，是改變這個社會。」

從競選口號到政治算計？

事實上，為掉髮議題發聲，並非李在明首次出招。這項主張曾是他2022年總統大選時重要的競選政策與口號之一，只是當時他並未選上。當時，他的團隊蒐集了掉髮族心聲，甚至拍攝仿造生髮廣告的影片，引發話題，但也有聲音批評這是為了吸引年輕男性選民的「噱頭」。

今年再度參選並當選後，李在明在競選期間並未強烈主打他的「拯救掉髮」政策。高麗大學政治學副教授李東星（暫譯，Don S. Lee）指出，李在明「其實沒有非得兌現這個承諾的理由」，但不排除是在為2026年地方選舉提前布局、擴大支持基礎。

稱減重藥物也考慮納入健保

李在明上任後，政策焦點明顯放在年輕世代身上。他本週也提出，應考慮將減重藥物納入健保，認為年輕人因健保給付內容與自身需求脫節，正「越來越感到被制度排除」。

不過，李東星對於李在明是否會真的推動掉髮治療納入健保，仍持保留態度。他直言：「我個人懷疑，李在明總統會不會真的把這件事繼續推進下去。」在他看來，這更像是一種精準的政治訊號，想要向年輕男性選民傳達「我也在關心你們」。

