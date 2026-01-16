稱關稅談判黑箱 牛煦庭：只簽MOU跳過國會
[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，國民黨發言人牛煦庭今（16）日痛批，除要求2500億美元FDI直接投資外，還有另外2500億美元信用擔保，要協助台灣相關產業鏈共同前往美國投資生產，形同整條供應鏈加速移出台灣，這不是掏空？且此次談判結果未簽協議，只先簽MOU，MOU不在立院條約審查範圍，又要跳過國會對正式條約的審查？
國民黨今天召開「黑箱作業換來產業掏空，好一個『台灣模式』？」記者會，牛煦庭直指，民進黨政府屢次宣稱他們是談判高手，但公佈的結果真的對台灣有利嗎？過去大家只能從外媒報導摸索進度的黑箱，但已隱約感受到掏空台灣的壓力正在增加。他舉出，去年10月，川普總統提到希望台灣的晶片產能與美國國內達成「五五開」（各佔一半）的比例，此說法立即造成台灣內部的恐慌與震動。當初談判開始時，大家就擔心「護國神山」不在、產業鏈外移，台灣的「矽盾」將逐步溶解；「五五開」的倡議證實了這項的恐慌。
牛煦庭進一步指出，去年 10 月，談判代表鄭麗君曾承諾，台灣政府絕對不會答應「晶片產能五五開」的條件，會以產業與國家利益為優先。但今天公佈的結果是什麼？美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）很得意地說，至少有 40% 的晶片產能會移到美國。請問「『五五開』不行，40%就可以嗎？」現在公佈的 2,500 億美元 FDI（外國直接投資），大抵上就是晶片產能，也證實先前《紐約時報》等外媒所揭露，台積電要持續赴美增設晶圓廠，且至少要蓋五座。顯然晶片產能就會大幅向美國移轉，也強烈靠攏盧特尼克的 40%，甚至川普主張的「五五開」。這難道不是標準的大跳票嗎？我國談判代表對內承諾不會出賣產業利益、不會影響晶片產能，但對外談判結果卻完全打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？這也是為什麼大家要求必須向國會報告進度，因為關在黑箱的結果就是「偷渡、掏空台灣」的事實。
其次，牛煦庭也提及，曾預警外移的將不只是台積電，關鍵是上下游的供應鍊，會不會因為台積電的設廠而整體移轉？當初他在立法院質詢經濟部長郭智輝，其稱供應鏈轉移可能要花七、八年，但現在政府顯然在扮演「催化劑」。除了2,500億美元的直接投資外，還有另外 2,500 億美元的信用擔保。這筆信保開宗明義就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，這表示整條供應鏈都會被加速移出台灣。這不是掏空，什麼才是掏空？
此外，牛煦庭補充說，過去貸款信用保證多用於協助台灣中小企業，且額度從未達到2,500億美元這麼誇張的數字。現在政府將這筆巨額資源留給大企業去美國，那無法跟著去、期待政府紓困轉型的中小企業該怎麼辦？這對台灣百工百業是雙重打擊。雖然關稅稍微下降，但供應鏈外移的衝擊恐遠超關稅的降幅。政府應該清楚說明，相關衝擊的配套措施應該有完善的作法。
牛煦庭並指出，南韓的投資額雖達 3,500 億美元，但其 GDP 為1.7兆美元，我國 GDP 僅約 0.8 兆美元，卻要花 5,000 億美元去投資；再說日本，雖然投資金額也是4、5千億，但其GDP超過4兆美元，因此，以佔比來看，我國佔比高得離譜。
最後，從條約角度來看，牛煦庭表示，美國總統在其國內法律上有擴權爭議，大法官很有可能做出裁決。因此我國在談判過程中應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署 MOU（備忘錄）而非正式協議。這導致即便未來美國大法官推翻川普的關稅判決，我國的投資仍要當「冤大頭」。且簽署 MOU 是否為了跳過國會對正式條約的審查？
牛煦庭總結三大問題：第一、產能不會「五五開」的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU 規避審查，也放掉對我有利的談判條件。他奉勸執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。
