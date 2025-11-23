稱院版財劃法「空有繁複公式」 藍委：缺試算、缺數據、缺誠意
國民黨立委許宇甄今（23日）表示，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達1兆2002億元，比國民黨與民眾黨版的1兆1683億元還要更好。卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？都不敢公開；中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。
行政院長卓榮泰昨強調，政院版財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助將是六都中最高，呼籲立院審慎檢視院版財劃法，以落實中央與地方事權合理化。
許宇甄透過國會群組發布新聞稿說，政院版財劃法版本空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒有任何具體數字，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。
許宇甄進一步指出，院版在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱。現行財劃法明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但行政院版卻只願意分配 85%。營業稅一年高達 6200 億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走 900 多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，這哪是提升地方財政自主？根本是剝奪地方未來的財政成長空間。
她質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是，中央菸酒稅每年僅約 320 億元，根本填不滿營業稅被抽走的 900 億元缺口。菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今卻成為行政院操作財政數字的墊背品。難道中央是要地方政府為了提高稅收，而去默許、甚至默默期待較少查緝違規菸酒買賣？這不只違背公共健康政策，更形同鼓勵地方，以放任不健康行為換取財源，究竟是誰在顛倒政策優先順序？
許宇甄說，行政院版推出後，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立。民進黨到底是病了還是傻了？面對攸關中央—地方財源架構的重大修法，執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公，難道不是因為心虛，因為知道自己交不出透明、合理的財政論述？
許說，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。
