稱陳水扁新節目喊卡「將賴、卓一軍」 鄭麗文：棄祖師爺於不顧

鄭麗文指陳水扁新節目喊卡是將賴清德、卓榮泰一軍。翻攝鏡新聞YouTube



前總統陳水扁轉戰《鏡新聞》主持「總統鏡來講」新節目，今天播出首集喊卡，扁表示，因行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則要抓阿扁回監，無奈讓大家失望了！」國民黨主席鄭麗文今（4日）表示，是否真如陳水扁所說，或扁故意想要將賴清德總統、卓榮泰一軍？看他們如何棄祖師爺於不顧？這就是挑戰民進黨，看賴清德、卓榮泰自己怎麼處理。

陳水扁在今在臉書粉專po文表示，原定今年1月4日首播「總統鏡來講」新節目，雖然NCC放行鏡新聞可以線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話聯絡證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，對於期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，他感到抱歉、讓大家失望了。

鄭麗文上午上午出席國民黨客家工作會議受訪時說，對民進黨家務事不感興趣，之前賴清德總統最用力想幫陳水扁免於牢獄之災，前總統蔡英文無法特赦，賴就任總統也不聞不問，如今陳水扁在外趴趴走，每天挑戰中華民國司法權威，是真如扁所說，或陳水扁故意想要將賴、卓一軍？看他們如何棄祖師爺於不顧？這就是挑戰民進黨，看賴清德、卓榮泰自己怎麼處理了。

至於美國「戰爭研究所」（ISW）發布中共環台軍演報告點名鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，鄭麗文回應，報導的《自由時報》又來了，它們應該是配合民進黨的造謠供應鏈，一個圍台軍演，看不到賴清德國安團隊有效的保台方法，事後啟動造謠供應鏈、扣帽子，賴政府應該處理的是對岸、不是國民黨，國安團隊要處理錯誤的兩岸政策，也非國民黨。

她說，國際上這麼嚴重的「疑賴論」，賴總統迄今無法過境美國、出訪，請賴清德好好當中華民國總統，不要一天到晚用旁門左道、製造內部矛盾，對抗中保台一點幫助都沒有。

