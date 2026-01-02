稱霸全球！台積2奈米今年最大月產能14萬片、量產1年就直追3奈米

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)去年第四季開始量產2奈米，受惠AI需求大爆發，今年2奈米製程將大發威，半導體業新傳出，今年2奈米量產最大月產能將高達14萬片，比市場預估的10萬片更多，創新製程量產一年就達海量，直逼3奈米今年將放大到16萬片，顯見需求熱絡，3奈米製程量產超過三年，目前也呈現供不應求熱況。

台積電將於本月15日召開法說會，上次法說會，台積電針對2奈米就指出，正按計畫時程量產，良率表現良好，2026年受智慧手機與HPC AI應用推動，量產速度將加快；家族延伸出的N2P會在2026下半年量產， A16採超級電軌(SPR)結構，適用電源密集的HPC應用，也將於2026下半年量產。

台積電也指出，2奈米製程量產初期，勢必對毛利率造成稀釋，但因結構獲利性較高，加上3奈米毛利率提高，整體還是可達平均毛利率水準。

業界預估台積電2奈米製程約於下半年開始貢獻營收，受惠AI需求大爆發，台積電先進製程又進入「一個人的武林」，目前客戶需求非常強勁，價格也較昂貴，2奈米製程貢獻營收可望超越3、5奈米，成為最旺的一代製程，海內外2奈米廠也可望將達10座之多。

台積電宣告2奈米製程已如期於2025年第四季開始量產，技術採用第一代奈米片(Nanosheet)電晶體技術，生產基地包括竹科晶圓二十廠、高雄晶圓二十二廠，其中， 高雄晶圓二十二廠更是2奈米主要量產基地，預計系列製程將共達5-6座廠，目前南北兩地月產能共約3.5萬片。

台積電先進製程進入「一個人的武林」，良率超越三星、英特爾，由於蘋果、超微、英特爾、輝達、聯發科(2454)、高通等，紛投產台積電為優先，使得台積電2奈米需求旺盛。

台積電今以1555元開出，截至11點20分，盤中最高達1580元，上漲30元，創新天價，市值達40.97兆元，也創歷史新高。

