稱霸南台灣51年！新崛江大統百貨宣布熄燈 最終營業日曝光

【緯來新聞網】又一個時代的眼淚！高雄百貨鼻祖、位於新崛江商圈的大統五福店，因土地租約期滿，宣布結束現況營運。大統集團今（8日）證實，最終營業日為2月28日，3月初起現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業，並還原為平面土地，未來將轉型，消息一出讓許多人深感不捨。

高雄百貨鼻祖大統五福店因土地租約到期，宣布結束營業。（圖／翻攝自Google Map）

據了解，大統五福店承租高雄吳家土地，租約至115年8月31日。民國64年開幕，以多元的國際進口商品，引領時尚和商業潮流，還以全台首創「玻璃觀光電梯」轟動一時，成為南台灣最具代表性的地標。



不過，民國84年10月29日凌晨，一場火災重創商場，造成超過20億新台幣財損，後續又遇到高雄捷運施工衝擊，商圈逐漸沒落，一荒廢就是10年。直到民國95年，大統集團與高雄市政府合作，將原有建物拆除，改建為地下1至3樓的複合式餐飲與娛樂場所。



豈料，改裝成「大統262」後，卻因營運狀況不佳，短短2年就結束營業，到了99年2月再以「大統五福店」的名字開幕，營運到現在已有51年歷史。

大統集團發聲明，宣布最後營業日在2月28日。（圖／翻攝自大立、大統五福店臉書）

然而，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運。大統集團發表聲明指出，2月28日為與進駐品牌延展合約之最終營業日，象徵一段城市記憶告一段落，未來將朝更符合城市需求的定位推進，規畫更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間，延續深耕地方、共榮城市的責任，與高雄城市發展共同前行。



公告曝光後，不少網友紛紛留言表示不捨，「希望可以重蓋百貨公司」、「心酸酸的，畢竟曾經在那生活了30年，希望未來的南高會越來越好」、「那童年美好回憶的大統一去不復返了」、「兒時的回憶」、「希望大統百貨重建後，能促進南高雄的繁榮」、「小時候陪我長大的地方」。

