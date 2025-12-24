稱霸日本3週冠軍！佐藤二朗《爆彈》一秒變臉 同場演員驚喊「快窒息」

改編自暢銷推理小說的電影《爆彈》自10月底於日本上映以來，已蟬聯日本三週真人電影票房冠軍。片中飾演嫌疑犯「鈴木」的佐藤二朗，將角色詮釋得絲絲入扣，也憑藉本片榮獲報知電影獎最佳男配角獎肯定。

談及鈴木這個角色，佐藤二朗坦言自己與這名可怕人物其實有不少相似之處，「我們都是長相普通、身形圓潤的中年大叔，有著普通的名字，都是中日龍隊球迷，而且電影背景設定在野方警察署，野方正好也是我來到東京後第一個住的地方！」

山田裕貴（右）坦言近距離感受佐藤二朗的表演能量相當震撼。天馬行空提供

他在審訊室中接連與染谷將太、渡部篤郎、山田裕貴正面交鋒，前一秒仍笑容滿面，下一秒卻突然變臉拍桌，陰晴不定、令人難以捉摸的詭譎性格，讓觀眾全程緊繃，就連同場演員也紛紛直呼審訊過程：「簡直快窒息了！」

對於佐藤二朗的演出，導演永井聰也大為驚豔，表示：「佐藤先生在讀本階段就將所有對白背得滾瓜爛熟，他的對白不僅多又密集，還包含大量文字遊戲與謎題，如此敬業的態度，為整個劇組打了一劑強心針。」

至於與鈴木展開終極對決的談判專家「類家」，則由山田裕貴飾演，這也是兩人首度合作。山田裕貴坦言，近距離感受佐藤二朗的表演能量相當震撼，「佐藤二朗先生給了我極大的刺激，讓我覺得必須不斷精進自己，才能成為足以與他對戲的演員。」

電影改編自人氣推理小說，以充滿張力的驚悚與懸疑，帶領觀眾進入極致的電影體驗。天馬行空提供

電影《爆彈》改編自吳勝浩所著的暢銷推理小說，原作橫掃2023年「這本推理小說真厲害！第1名」與「好想讀這本推理小說！第1名」，奪下雙冠王。

電影版由擅長大場面懸疑題材的導演永井聰執導，集結山田裕貴、伊藤沙莉、染谷將太、坂東龍汰、渡部篤郎以及佐藤二朗等多位實力派演員同台演出，並由《半澤直樹》推手八津弘幸擔任編劇，以高度張力的驚悚與懸疑氛圍，帶領觀眾進入極致的電影體驗。《爆彈》將於2026年1月16日在台上映，超值預售套票在博客來售票網、天馬行空表單同步開賣，購買單人套票即可獲得「A3原文海報」一張，詳洽天馬行空粉絲團。



