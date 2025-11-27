稱香港大火宛如無限城 「自稱台灣人」Threads帳號惹眾怒！急刪文道歉

自稱台灣人的Threads帳號發文形容香港大火宛如無限城後遭砲轟，火速刪文道歉。翻攝自Threads



香港大埔宏福苑社區昨（11/26）發生17年來罕見的5級大火，火勢在短時間連燒7棟大樓，截至目前已造成至少55人罹難、近300人失聯，現場仍持續搜救中。沒想到此時，卻有一個自稱台灣人的Threads帳號卻發文，形容火場畫面宛如「無限城」，引發台港網友眾怒，稍早他刪文道歉。

這支Threads帳號貼出「無限城？」貼文，形容香港大火畫面宛如動漫電影場景，瞬間遭到圍攻。許多香港網友氣炸留言：「我們香港人有笑你們花蓮嗎？」「地震那麼多次，有香港人幸災樂禍嗎？」「請不要拖低台灣人的熱情與質素。」還有香港網友怒轟，「發誓以後不會踏上台灣一步」「天災人禍面前冷血！拿別人生命開玩笑都該有報應！」

不少台灣網友同樣看不下去，痛批原PO極度失格：「多少人死掉，現在是玩笑的時候嗎？」「家破人亡你在那邊講幹話」「你完全丟台灣人的臉」。

引發爭議後，原PO火速刪文並發表道歉聲明，承認自己的行為「真的超白目」，並向香港民眾道歉，強調「那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑」。但他的道歉文卻再次附上原始貼文截圖，有部分網友認為此舉根本是二次傷害，再度引發批評聲浪，有香港網友表示：「收到道歉了，但不會原諒，你請自重。」「現在凌晨4點11分，火還在燒，還有人在求救，你一句玩笑我們絕對不會原諒」。

還有日本網友跳出勸原PO拿出誠心道歉，寫道：「我是日本福島311災民，我當時認了13具親戚家人的遺體，我哭到站不起來。你若要道歉，就請用本尊帳號。」

據了解，這支Threads帳號自稱「台灣專屬社群情報站」，追蹤人數超過9000人，簡介寫著「分享國外爆紅事物給台灣人」，但IG僅有20名追蹤者。

