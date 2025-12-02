稱香港大火「僅派1輛消防車」惹怒港人 八炯「聽老婦人說的」：造謠可對她提告

▲ 圖／資料照

香港宏福苑大火震驚各界，國際上也有不少善心捐款支持災民。不過，網紅八炯卻稱火警發生2、3小時後，香港消防「只有派一輛消防車」，引爆香港網友怒火，紛紛怒斥他消費災難做假新聞。對此，八炯也回應，強調是轉述街上一名老婦人的話，表示若對方出來認錯，自己也會道歉。

大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳表示，作為香港人難以理解八炯這位台灣人為何要利用這條指責「為什麼只有一條喉管」的影片，聲稱「香港消防只有派一輛消防車」，還指防暴警察在場。

鄭曦琳指出，根據照片，手持盾牌的警察並非防暴警察，防暴警察是身穿深綠色制服的，痛批「這是造謠，請你更正和道歉，不要利用香港的火災刷流量。」

同時在Threads上也有其他人喊話，要八炯道歉更正，不能只因立場而發布未經查證事實，八炯則逐一留言回覆，並轉貼相關採訪影片，表示轉述那位老婦女說的「一輛消防車的水柱來」，不代表只有一輛到，「奇怪了，如果你認為那位老婦人造謠，你們可以對他提告，他人就在香港。」

八炯也也向質疑的網友表示「你們是否先去找到當事人問清楚？相對的他說的，你要怎麼認定他是錯的？我以前也道歉過，但我有原則，他本人也要出來說他說錯了，那我也會道歉。」還有網友問「那更多的鎮暴警察是哪來的？」八炯則貼出照片反擊「除非你眼瞎，救火帶盾牌？」

