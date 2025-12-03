稱香港大火「僅派1輛消防車」惹議 八炯道歉：查證不周

▲ 圖／翻攝自YouTube攝徒日記

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

香港宏福苑大火震驚各界，不過，網紅八炯卻稱火警發生2、3小時後，香港消防「只有派一輛消防車」，引爆香港人怒火，紛紛怒斥他消費災難做假新聞。對此，八炯昨(2)日晚間也發布影片向香港人道歉，並還原整個來龍去脈。

八炯表示，當時在影片中的言論是從網友傳給他的採訪影片轉述，由於太多人傳給他，所以當下就相信了，沒有花心思查證。直到看到他抹黑、消費香港的新聞，他才去查證，並在凌晨時間將香港大火的時間脈絡整理清楚，也陸續透過網友傳給他的資訊，還原了當時的實際情況，這邊再次跟香港消防單位及市民道歉。

廣告 廣告

八炯也提到，關於後面取消民間記者會，包含香港國安處逮捕了兩名人士，說他們藉由大火意圖煽動發動連署，在11月29號中共香港政府也發文表示「要嚴懲所謂反中亂港份子」，自己認為這也是大家未來要繼續關心的，往後也會更加嚴厲地停看聽，無論未來面對哪個國家或地區的災難，都會多方查證，不會單方面相信某一些人傳遞的資訊，這也是他作為自媒體需要查證的義務。

八炯隨後還原香港大火始末，並貼出一名香港網友的影片，該人自述是要求調查大埔宏福苑火災連署2.0的發言人之一，並指出，八炯自2019年以來一直為香港發聲，這次在講述大埔火災的影片出現資訊混亂，其實自己在向他爆料時表達得含糊不清，強調是自己的責任，希望大家不要怪罪八炯，雖然香港政府不會道歉，但他作為八炯的朋友，自己認為有義務在此鄭重向八炯和觀眾道歉。

這名發言人也提到，這次最令人憤怒的不只是傷亡人數，而是在搜索未完成之際，有3位發起聯署要政府徹查事件的港人，被香港國安拘捕，認為此事已證明，香港政府比起市民，更重視自己的威信；至於火災現場，消防人員救人是沒盾牌，而警察帶盾牌在於人群管制，翻查過往相關新聞，警員甚至沒帶頭盔，這次卻出現防爆級別的裝備，確實不尋常，強調目前的質疑是基於事實，而非政治立場，且照片中的圍網、街上的長者等等背景都與事發地點吻合，因此他要在此更正，港警並沒有派出防暴警察，只是派出配有防爆裝備的警察。

原始連結







更多華視新聞報導

稱香港大火「僅派1輛消防車」惹怒港人 八炯「聽老婦人說的」：造謠可對她提告

甄子丹妻批「中易燃護網害港大火」 挨轟後急刪文道歉

香港宏福苑大火 死亡人數增至156人.30人失聯

