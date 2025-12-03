稱香港大火「只來一輛消防車」遭轟造謠 八炯道歉了：查證不周

香港大埔宏福苑上月26日發生五級嚴重火警，事件至今已釀156人亡，全港悲痛萬分。然親綠網紅「八炯」溫子渝日前則在其YouTube頻道指出「香港消防在當時只派一輛消防車」，引發外界關注。不少人認為其八炯未根據事件做事實查核而隨意發言，此舉形同造謠，但八炯仍是嘴硬回擊、不願道歉，引發許多港人不滿。對此，八炯2日也發影片致歉，坦言「向香港人致歉！對不起，查證不周」。

八炯日前在其YouTube頻道發布影片，並討論日本相關議題，影片末段談及香港宏福苑惡火時，卻稱火警發生後過了兩、三個小時，只來了一台消防車，且先到更多的是鎮暴警察，引發網友關注。

對此，宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳在Threads發文表示，自己作為香港人、大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人，「難以理解八炯這位台灣人，為何要利用這條指責『為什麼只有一條喉管』的影片，聲稱『香港消防只有派一輛消防車』」，並聲稱防暴警察在場（根據照片，手持盾牌的警察並非防暴警察，防暴警察是身穿深綠色制服的）。

鄭曦琳也在貼文中標註八炯的帳號，並表示這是造謠，請八炯更正和道歉，不要利用香港的火災刷流量。貼文在網路曝光發酵，亦掀起各界關注，臉書粉專「政客爽」更指出，八炯偷偷把自己造謠的原影片最後一段進行剪輯，這就是深厚的「大街造謠，小巷裝傻」功力，「八炯成功讓世界看見台灣散播假資訊的能力有多強大！讓香港人們見笑了。」

八炯原先是在Threads上嘴硬回擊「去找這些人說他們造謠」、「你們可以對他提告，他人就在香港」等。但針對事件延燒，網路不滿聲浪越來愈烈，八炯昨（2）日亦發布道歉影片，表示「向香港人致歉！對不起，查證不周」，並表示未來在面對不管是哪個國家、哪個地方的天災人禍，自己都會多方的查證，不會單方面的相信某一些網友傳遞的資訊，這也是自己做為自媒體需要查證的義務。

