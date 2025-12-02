稱香港大火「只有一台消防車」挨轟！八炯這樣處理 他看不下去：讓港人見笑了

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，網紅八炯卻聲稱火警發生2、3小時後，當局「只派出一輛消防車」，此話一出，引發香港網友怒火，紛紛指責他散布假消息。對此，八炯則回應，他只是轉述街上一名老婦人的說法，並強調若對方出面認錯，他也會道歉。

大埔宏福苑火災紀錄庫創辦人鄭曦琳在Threads上發文表示，她難以理解八炯這位台灣人為何要利用一段影片，質疑「為什麼只有一條喉管」，聲稱「香港消防只派一輛消防車」，還指防暴警察在場。

鄭曦琳指出，從照片來看，手持盾牌的警察並非防暴警察，防暴警察應是身穿深綠色制服。她痛批八炯「這是造謠，請你更正和道歉，不要利用香港的火災刷流量。」

同時，其他網友在Threads上呼籲八炯道歉更正，強調發布嚴重災情訊息前，必須多方查證。對此，八炯逐一留言回應，並轉貼相關採訪影片，表示他只是轉述老婦人說的「一輛消防車的水柱來」，他還說，「奇怪了，你們可以對她提告，她人就在香港。」八炯更強調，「你們是否先去找到當事人問清楚？相對的他說的，你要怎麼認定他是錯的？我以前也道歉過，但我有原則，他本人也要出來說他說錯了，那我也會道歉。」

對此事件，臉書粉專「政客爽」今（3）日發文批評，八炯成功讓世界看見台灣散播假資訊的能力有多強大。任何一個人，在社群上對於嚴重災情的事件，所有訊息都應該經過多方查證後，再去傳遞資訊。

政客爽更感嘆，「讓香港人們見笑了，很多時候我們台灣人，對於這樣的事情也是很無能為力，說假話比說真話的資訊更多人相信。如果香港人有不舒服的地方，只能說句不好意思，台灣的某些人給你們造成困擾了。」

