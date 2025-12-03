稱香港大火「只派一輛消防車」 八炯道歉了

▲網紅「八炯」溫子渝日前稱香港大火「只來了一台消防車」，遭到大批香港人炎上，他於昨（2）日發影片致歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區於上月26日爆發五級大火，造成至少156人喪生，舉國哀痛。然而，網紅「八炯」溫子渝日前卻聲稱，「香港當時僅派出一輛消防車」，此言一出，被大量香港人炎上，頻頻要求他道歉；起初八炯仍態度強硬、不願認錯，眼見事態愈演愈烈，八炯昨（2）日終於拍片發聲，「向香港人致歉！對不起，查證不周」。

八炯在先前的影片中，原本是討論最近日本的議題，卻在片尾突然提到宏福苑惡火，甚至稱火警發生後「2、3個小時只來了一台消防車」，還說先抵達現場的是鎮暴警察，內容立即引發輿論強烈質疑。臉書粉專「政客爽」更大酸，「八炯成功讓世界看見，台灣散播假資訊的能力有多強大！」事後，八炯在Threads上還不服氣反擊，直嗆網友的態度，反倒惹怒更多香港人。

廣告 廣告

隨著外界批評聲浪越來越大，八炯最終在2日釋出道歉影片，他表示，要跟香港的消防單位道歉，對不起，道歉的點是關於前幾天在講述日本相關議題的影片時，最後約莫1分鐘轉述了一位老太太的原話。八炯說明，這支影片是當時不少網友傳給他，希望能幫忙關注香港大火的議題，由於太多網友傳遞這條影片給他，當下覺得大概率是真的，就沒有花心思去查證。

八炯續指，直到1日晚上，看到相關話題說他消費香港、抹黑香港的新聞，自己才去查證；在凌晨的時間，也把香港大火的時間脈絡整理清楚，陸續也有網友提供給他正確的資訊，還原了當時的實際情況，所以他要再次跟香港的消防單位還有市民們道歉，對不起。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲喊直播被打槍！法院只准這1事 蔡正元：司法操弄太過頭

李有宜披藍袍出戰2026？他驚爆操盤手「離間戰術」：非常精妙

普發1萬剛到手！中配若瑜「轉身嗆台灣人」 同鄉火大：吃飯砸鍋