稱馬德案寒蟬效應 鄭麗文：賴清德卯起來賣芒果干，用司法抓人

檢方偵辦共諜案搜索並羈押中天記者、綽號「馬德」的林宸佑。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受網路節目專訪表示，她不評論個案，但從馬德案的氛圍與方向來看，總統賴清德卯起來賣芒果干（亡國感），用司法抓人，想扣國民黨推動兩岸和平的帽子。

鄭麗文說，民進黨無限上綱到國家安全，不斷說匪諜就在身邊，過去摔了很多跤、鬧了很多笑話，讓人感受到司法打壓、寒蟬效應，馬德案的資訊很有限、她無法評論，但氛圍與方向，就是賴清德卯起來賣芒果乾，用司法抓人。

她說，現在到2026、2028選舉，都會用司法對付候選人，新竹市長高虹安也還沒有安啦。民進黨未來只會變本加厲，賴清德隨便大家罵了，因為沒有別的招數也沒有政績，只能動司法手段恐嚇、抓人，這就是破壞民主遊戲規則，最糟糕、最卑劣手法。

鄭麗文認為，國民黨力促兩岸和平與交流，民進黨虎視眈眈，沒有抓到小辮子也會編故事，甚至動用司法、惡劣至極，想扣她與國民黨帽子。她說，馬德案如同前立委蔡正元案，就是要堵名嘴與新聞從業人員的嘴，緊縮、控制言論到無所不用其極的地步。

