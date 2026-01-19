稱馬德案涉新聞自由 蕭旭岑憂媒體「寒蟬效應」

蕭旭岑指馬德案可能對媒體有寒蟬效應。資料照 廖瑞祥攝



檢方偵辦共諜案搜索並羈押中天記者、綽號「馬德」的林宸佑。國民黨副主席蕭旭岑今（19日）接受中廣專訪表示，勿枉勿縱，請賴政府慎重處理，因記者代表民意監督執政黨、涉及新聞自由，恐怕有寒蟬效應，並以中央社前記者郭玫蘭案為例，提醒政府辦案要與吳釗燮在外交部長任內機要共諜案標準一致。

蕭旭岑說，目前的資訊有人為了幾千塊、幾萬塊拍「共諜」影片，有人會這麼粗糙？「馬德」遭羈押，已經無法替自己講話了。他說，若以此案打擊媒體與在野黨，賴政府等打臉自己，證明國軍收入非常差，為幾千元、幾萬元出賣自己，案情令人匪夷所思。

廣告 廣告

外傳「國共論壇」將於本月下旬在北京登場，蕭旭岑三緘其口，他表示，目前沒有進一步訊息，具體做法要等到成熟才會對外公布，與媒體報導資訊有一點落差。

蕭旭岑呼籲支持者對國民黨與台灣主流民意有信心，沒有人想要與中國打仗，有九成民眾希望兩岸維持溝通管道，只要國民黨能證明有能力維持溝通管道，民心、民意會湧現出來，這也是賴政府害怕的地方。

更多太報報導

「馬德」遭羈押 張啓楷批黨檢媒一體：證據夠明確嗎？幾千塊可以收買人？

卓冠廷稱可辨認中共協力者 黃國昌嗆：府院黨納稅錢養共諜 誰是中共同路人？