稱馬英九屢提兩岸和平紅利 賴清德嗆沒看到

▲賴清德批評馬英九開口閉口稱執政8年有兩岸和平紅利，自己當總統看了資料都沒看到。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（2）日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，重申總統有三大使命，包括讓國家更安全，守護民主自由，讓子孫能在這裡代代相傳；第二，要發展台灣經濟，讓各產業持續發展；第三是照顧人民，讓人民過更好的生活，更批評前總統馬英九，開口閉口稱8年執政有兩岸和平紅利，自己當總統看資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平，因為中國武力不斷在增加，在馬英九任內，國防預算不斷減縮，而中國的武力威脅則是越來越強。

賴清德致詞時表示，身為總統有三大使命，首先要讓國家更加安全。面對中國的威脅，一定要顧好台灣，今年3月主持國安高層會議，面對中國對台的5大國安及統戰威脅提出17項因應策略，並完成相關修改及新增法律，行政院共通過15個法案並送至立法院審議，最近也針對中國對台灣海纜破壞的防制及處罰再通過海纜七法。

賴清德說，日前也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並提出了每年1560億，為期8年、總經費1.25兆國防特別預算，對外軍事採購並推動國防自主。其中一項預算是要建立「台灣之盾」，在中共對台灣發動攻擊時可以保存國軍戰力、保護關鍵基礎建設不被破壞，及保護人民生命財產安全，才有力量抵抗中國進一步的進攻。

而賴清德提及，在馬英九時代認為，只要不增加國防預算，就可以得到中國善意回應，但從今天看來，這個情形並沒有發生，且在馬英九任內，國防預算不斷減縮，而中國的武力威脅則是越來越強，軍事預算不斷增加。

賴清德表示，一直到前總統蔡英文上任後才改變策略，增加國防預算，交棒給他時，國防預算占GDP2.4%至2.5%，相對馬英九時代，軍事預算成長一半以上。

此外賴清德說，自己第二大使命就是要發展台灣經濟，讓各產業持續發展，而馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，自己當總統看資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平。

賴清德表示，過去馬英九執政8年經濟成長率平均為2.8%；蔡英文任內則是8年成長3.2%，贏過馬英九，這是擺明事實；此外馬英九稱經濟成長率6%、國民平均收入要3萬美元以上、失業率要降到3%跳票，是蔡英文任內失業率才降到3%、是蔡英文任內才超過3萬美元。

此外賴清德也強調，今年整年經濟成長率有望達到7%，贏過日本、美國、歐盟平均值，也贏過「壞鄰居」，「壞鄰居」今年差不多4%，「都是作假帳，台灣則是做信用」。

