稱馬英九選擇為難台灣人 劉寶傑被拱早點復出

〔記者林南谷／台北報導〕總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，前總統馬英九批評賴清德形同宣布台灣進入準戰爭狀態，今年元月辭去主持18年東森新聞台政論節目《關鍵時刻》的資深媒體人劉寶傑，在媒體《上報》評論「兩岸不能被定調是內政問題」，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。」

電視名嘴、資深媒體人姚惠珍昨在臉書發文表示，誰能把封筆多年的寶傑哥逼得重出江湖？答案就是馬英九們，並說：「為什麼中共這次對日本首相高市早苗『台灣有事，就是日本有事』的言論，反應如此激烈，原來是壞了中共『兩岸同屬ㄧ中』的盤算。」

廣告 廣告

姚惠珍指出，「同樣的，現在誰主張一中，主張兩岸是內政問題，誰就正在為中國攻台掃除路障。」直言劉寶傑文章這已經下了最好的註解。

【看原文連結】

更多自由時報報導

兩岸不能被定調內政 劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人

濱崎步「對1萬4000席空席唱整場」 天后孤獨開唱真相曝

濱崎步上海開唱臨時被取消！「仍獨自登台唱完」空蕩畫面流出

下週恐迎首波「霸王級寒流」…12生肖11/30～12/6運勢分析

