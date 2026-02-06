稱高嘉瑜選議員是「回小聯盟練習」 王世堅強調未避同台：現在未來都是好友

立委王世堅。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市議員登記參選4日開跑，首日前立委高嘉瑜就來登記，當天立委王世堅也陪同子弟兵前來登記，但並未與高嘉瑜碰面。王世堅今(6日)解釋，絕對沒有刻意要閃避高嘉瑜，2人是多年好友，不管現在或是未來都是；他也說，高嘉瑜選議員駕輕就熟，好比大聯盟球員到小聯盟練習一下。

高嘉瑜4日到黨部登記時，王世堅已經陪同子弟兵登記完畢並受訪，高還特地等王世堅要同台，不過就在高登記的空擋，王世堅稱有會議要開而快步離去。王世堅今天陪同英系議員參選人前往台北市黨部登記，受訪被問到當日的擦肩是有意避開？王世堅強調完全不是，他跟高嘉瑜是多年非常要好的朋友，登記前兩天也才吃飯碰面過。

他說，吃飯當天高嘉瑜沒說要來登記，因此他到黨部後聽說高嘉瑜會來，還想說是不是來登記參選台北市長的，如果是參選市長，那他就一定會支持，但因為高曾任多屆議員也當過立委，登記參選議員可以說駕輕就熟，就是大聯盟球員回到小聯盟練習一下而已，他就也不敢多問。

王世堅強調，絕對沒有刻意要閃避高嘉瑜，當天是在8樓與子弟兵們討論，下樓的時候高就登記好了；而2人一直是好朋友，不管高被多少人批評，依舊是個優秀的女性，每天唱歌自娛娛人，是心思很單純的好女孩，不管現在跟未來，都會是好友。

