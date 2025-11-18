稱高市早苗愛嘴秋、像車力巨人 「國民黨前中央委員」遭出征

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化。而在近日，國民黨前中央委員黎子渝發文嘲諷高市早苗，指其「愛嘴秋」、長得像日本動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，相關貼文引發網友批評。

針對高市早苗日前在國會發表的涉台言論，大陸官媒《新華社》昨（17）日再度發表評論文章，稱一言可以興邦，一言也可以喪邦。高市早苗的涉台錯誤言論極不負責、極度危險，日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。

廣告 廣告

黎子渝16日在Threads發文，上傳高市早苗與「車力巨人」的照片，並且寫道，「她真的跟進擊的巨人那個好像～！你說她是不是也愛嘴秋」，相關貼文引發許多網友留言砲轟「到底哪裡來的勇氣敢攻擊別人的長相」，截至今天下午5點50分，已有2200多則留言。

另外，根據《TVBS新聞網》今天報導，黎子渝為平面模特兒出身，因仰慕國民黨前主席洪秀柱而投入國民黨，她曾當選新竹市國民黨代表、中央委員，發文透露自己是洪的「乾女兒」。此外，黎子渝過去因甜美外型及姣好身材，而有「新竹陳意涵」之稱，在臉書有11萬人追蹤。

【看原文連結】