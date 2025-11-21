稱高市早苗會被中國滅了！館長囂張嗆「鄭重警告你」：愚蠢

政治中心／劉宇鈞報導

館長稱，高市早苗不能代表所有日本人。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

因日本首相高市早苗涉台言論，中日關係緊張，中國展開多種反制措施。網紅館長陳之漢20日稱，中國大陸一定會把高市早苗「滅了」，他實在不解，為何日本人會選出「愚蠢」的首相，「我這邊鄭重警告你，你不代表所有日本人」。

館長在直播上表示，高市早苗很有可能因為相關的涉台言論遭中國懲治，「你一定被中國大陸滅了」，他不是要針對所有的日本人，但怎麼會選出這麼「愚蠢」的一位首相，「高市早苗，我這邊鄭重警告你，你不代表所有日本人」。

館長認為，台灣跟中國是屬於一個中國之間的事情，兩岸同屬一中，大家都是中國人，兩岸事務是中國人的事，高市早苗發表涉台言論，「你是很希望同為中國人的兩岸打仗是不是？」

館長直言，這個事情本來不用上升到這種階段，本來就是由兩岸的政治人物坐下來好好講，因為兩岸是同根同源，高市早苗真的不要來扯台灣，如果要恢復帝國主義、侵略亞洲可以明講，大家都可以去看看歷史。

館長強調，他不是要針對所有的日本人，自己也去過日本，日本的動畫好看，所以有親切感，但現在高市早苗卻發表涉台言論，中國很不願意對台灣展開經濟制裁，就是認為兩岸都是中國人，且據他了解，台灣有30%的經濟是靠中國，倘若沒有中國，就沒有這30%的數字。

