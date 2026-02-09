稱高市早苗「恐下課被換掉」！郭正亮又翻車 全場嘲笑：沒說中過

日本眾議院選舉，高市早苗帶領自民黨取得316席。圖／翻攝自高市早苗臉書

日本眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗帶領自民黨取得316席獲得勝利，單獨超過法定2/3門檻，創下單一政黨最高議席紀錄，由立憲民主黨、公明黨組成的中道改革聯盟，則大幅萎縮至49席。對此，前立委郭正亮去年11月16日、17日在政論節目說，高市早苗可能會被換掉，沒想到如今卻遭到打臉。

郭正亮稱「高市可能會下課」！選舉結果打臉了

日本現任首相高市早苗於去年11月7日在國會拋出「台灣有事說」，引發外界熱議。前高雄市府研考會主委劉進興，在臉書發文，指出在高市拋出「台灣有事說」後，前立委郭正亮就在政論節目中說「自民黨在切割高市早苗」，再加上高市民調下滑，指出高市可能會「下課」被換掉；而2週前郭正亮仍堅持說「高市早苗要翻車了」，民調下滑10%。

眾議院選舉前一天預估高市大勝，但郭正亮卻擔心賴清德會受到鼓舞；選後郭正亮還說出「日本加速沒落中」、「高市早苗樂極生悲，日本國運崩」等語。對此，劉進興直言，「看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？你不覺得好笑嗎？」貼文曝光後，不少網友留言嘲諷，「反向看他的言論就對了」、「沒說中過」、「好精彩的反指標彙整」。

翻車不是第一次！郭正亮昔喊：委內瑞拉地面部隊有20萬

事實上，這已不是郭正亮第一次翻車，今年年初美國總統川普（Donald Trump）派遣美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），罪名是毒品恐怖主義、與「太陽集團」共謀向美國輸送古柯鹼等，引發外界譁然。

然而在美國發起軍事行動之前，去年台灣有11個名嘴指出，因為委內瑞拉跟中國關係良好，認為美國不會真的動武，而郭正亮就在其中，他在去年時吹捧委內瑞拉的軍事力量，「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？委內瑞拉有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉」。

國安單位：「敘事洗白」恐分化台灣

上個月國安單位指出，關於委內瑞拉的議題，去年台灣有節目針對此事進行討論，但觀點跟北京有高度雷同。國安單位認為這種手法符合歐盟外事務部（EEAS）定義的「敘事洗白」（Narrative Laundry），意即將具政治目的宣傳，在經過中間人轉手後，裝成本土觀點，讓民眾吸收被扭曲的資訊。

國安人士表示，當台灣名嘴不論是出於故意，還是不知情的狀況下引述中國的資訊，這種手法會繞過傳統新聞的查證機制，導致台灣人長期吸收這些可疑的訊息，嚴重的話會分化台灣，威脅到國家安全。



