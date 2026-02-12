稱高金素梅「台灣派」惹議！洪孟楷不捨王世堅：沒說錯為何他要被出征？

記者楊士誼／台北報導

洪孟楷為王世堅感到不捨，高金素梅是原住民、台灣人、中華民國國民，「如果這樣都還不是台灣派，那誰是台灣派？為什麼他要被出征？」（圖／記者楊士誼攝影）

無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索、約談，民進黨立委王世堅表示，自己相信高金素梅的為人處事「不管怎麼說，我認為她還是站在我們台灣派這邊」，引發綠營支持者抨擊。國民黨立委洪孟楷今（12）日稱，在憲法下宣誓就職的立委誰不是中華民國派、誰不是台灣派？他也為王世堅感到不捨，高金素梅是原住民、台灣人、中華民國國民，「如果這樣都還不是台灣派，那誰是台灣派？為什麼他要被出征？」

洪孟楷直言，中華民國憲法下宣誓就職的113席立法委員，有哪位不是中華民國派？不是台灣派？他認為，是執政黨愛故意在內部找敵人，每次都只有把台灣當成是民進黨的專利。「錯了，台灣不是你民進黨的專利，台灣是屬於台灣 2350 萬人的，認同這塊土地、生活在這塊土地上，都是『台灣派』」。

洪孟楷說，王世堅講得沒有錯，高金素梅是原住民，又是台灣人又是中華民國國民，「如果這樣都還不是台灣派，那誰是台灣派？為什麼他要被出征？」他批評，民進黨內的邏輯就是「只要不是認同他們的論述、不是認同他們的邏輯的，就『非我族類，其心必異』」，所以連王世堅都要被出征。

洪孟楷也表示，他為王世堅感到非常不捨，「真的是有點不捨」，連王世堅都能被攻擊，那無處不是敵人、無處不是「非台灣派」。但他的認知是「效忠中華民國，愛護台灣這塊土地，每一個人都是台灣派，每一個人都是中華民國公民」。

