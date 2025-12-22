稱高鐵833車次會爆炸 報案旅客涉恐嚇公眾遭送辧

高鐵上的旅客聽到需要下車的廣播，一時之間摸不著頭緒，車廂隨即清空，警方逐一搜索，不放過任何蛛絲馬跡。

21日下午，高鐵台南站接獲通報，有人聲稱高鐵833車次會爆炸，警方立即到場處理，事件一度造成列車延誤約10分鐘。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所所長劉柏均說明，「本分局立即指派左營所及偵查隊人員，會同高鐵公司人員，對833車次列車進行全車安全檢查，均未發現危險物品。本分局已將報案人彭女帶回調查，依《刑法》第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕。」

警方隨後將涉案的彭姓女子帶回調查，並通報台南市衛生局到場評估精神狀況，訊後依《刑法》恐嚇公眾罪送辧。

不過現在是民眾對公共安全高度敏感的時刻，卻還是有人在社群平台發布恐嚇公眾的言論，檢方認為，貼文已嚴重危害社會大眾安全，21日會同相關單位，拘提涉嫌發文的張姓男子到案。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮指出，「認定張姓被告涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾及第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串共犯逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。」

法院昨日深夜裁定他羈押禁見，檢方呼籲民眾切勿在網路或社群媒體張貼、留言或轉傳任何恐嚇公眾安全的言論，以免觸法並造成社會恐慌，就算是惡作劇也要付出法律代價。