稱「下一個張文會出現」還列39捷運站 桃園男被拘提、警方建請羈押

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。昨（21）日晚間，新北市林口警分局昨（21）日晚間接獲民眾報案，有人在社群平台發文稱「下一個張文，會出現」，並列出雙北39個捷運站，引起恐慌情緒。警方隨即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，透過科技偵查迅速鎖定貼文者身分，確認為32歲、目前無業的林姓男子；案件移送桃檢偵辦，檢察官聲請羈押。

北捷與中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。（圖／市府提供）

林姓男子在社群平台Threads發文，聲稱「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點」，並列出雙北39個捷運站，同時還在臉書貼文寫下「下一個張文，會出現」引發網友恐慌不安，多名民眾向警方報案。

警方今（22）日下午1時許，持拘票前往林男位於桃園龜山的租屋處將其拘提到案。林男到案後辯稱貼文只是「寫好玩的」，並無實際犯意。不過警方認為，其言論已涉及散布足以引發公眾恐慌的內容，訊後依刑法恐嚇公眾罪嫌，將林男移送桃園地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

林口警分局呼籲，民眾切勿在網路或社群平台散布涉及暴力、威脅或可能引發恐慌的言論，即使並非出於實際犯案動機，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路內容，應即時通報，共同維護公共安全與網路秩序。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

