稱「只是點蚊香」！高雄怪男對盆栽點火...遭法辦原因曝

高雄顏姓男子在商家門口木椅與盆栽旁點燃線香，還疑似倒灑膠水，遭逮後被依放火未遂罪移送高雄地檢署偵辦。讀者提供



高雄市前金區新田路24日深夜傳出疑似縱火事件，一名男子在商家門口木椅與盆栽旁點燃線香，還疑似倒灑膠水，所幸員工及時發現喝斥，未釀成火災；警方獲報後調閱監視器追查，約2小時內在苓雅區某超商逮捕33歲顏姓男子，查扣打火機3個及水管膠合劑1瓶，依放火未遂罪移送高雄地檢署偵辦。

店家事後在網路發文指出，當晚發現一名行為怪異的男子，在門口木椅上「佈陣玩火」，不僅朝木椅與投射燈附近點火，還將膠水倒在門口羅漢松整棵樹的葉子與根部，甚至對著盆栽燒香拜拜，回放監視器畫面後才驚覺事態嚴重。

新興警分局表示，自強派出所於24日晚間9時許接獲通報，指前金區巷弄有男子疑似在路旁盆栽點火，鑑識人員到場後發現現場留有線香點燃痕跡；警方隨即成立專案小組，透過監視器調閱與科技偵查鎖定嫌犯行蹤，並於當晚11時許在苓雅區某超商將顏男查緝到案。

警方指出，顏男到案後否認縱火，辯稱僅是在點蚊香，但其行為已對公共安全造成高度危險，經蒐證後仍依刑法第173條放火未遂罪偵訊並移送法辦。

