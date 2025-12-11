稱「台灣是個國家」！千萬網紅「高額業配」沒了…
政治中心／李筱舲報導
來自義大利的YouTuber貝斯天才達維德·比亞萊（Davide Biale），昨（10）日突然在頻道上揭露一件沒有人知道的祕辛。他表示近期原本接下了一筆手遊業配案，但在拍攝完成影片即將上傳時，卻接到業主通知，要求他刪除一則5年前的留言「菜雞，台灣是個國家（Taiwan is a country, noobs）」。而比亞萊果斷拒絕，而這筆業配案也讓他因此失去約7萬5000美元（新台幣約233萬元）的報酬。
比亞萊透露自己近期接了一個手遊公司的業配案，只要拍攝60秒影片，就能獲得7萬5000美元的總贊助金額。（圖／翻攝Youtube頻道《Davie504》）
比亞萊以演奏貝斯聞名，擅長拍弦技巧，曾製作多首翻唱神曲與爆紅影片，他的YouTube頻道已有1360萬的訂閱數，在YouTube圈具有一定影響力。他之前曾拍攝一部特別企劃，主題為將購買的數十把貝斯親手贈送給粉絲，但近日卻遭網友批評「背叛理想」（sell out），讓他頗為不悅。便在昨（10 ）日揭露了關於手遊公司業配背後的秘辛。據比亞萊透露，這項企劃起初確實為商業合作，由手遊公司贊助，只要拍攝60秒的影片，就能獲得6萬美元的報酬，還另加1萬5000美元的禮品費用，總贊助金額高達7萬5000美元。
在影片上傳前2小時，比亞萊被手遊公司要求刪除5年前在YouTube上寫下「台灣是個國家」的留言。（圖／翻攝Youtube頻道《Davie504》）
但當他完成影片回傳給贊助商，也獲得對方的認可後，卻在準備上傳影片的兩小時前，收到手遊公司傳來的訊息，要求額比亞萊刪除5年前在YouTube上的一句留言：「菜雞，台灣是個國家（Taiwan is a country, noobs）」，比亞萊直接拒絕，而這支影片最後也丟失了贊助，所有送貝斯的費用由他自行承擔。比亞萊強調，那句「台灣是個國家」是基本常識，只要打開GOOGLE MAP一查就能知道了，他說自己從來不是個「政治化」的人，至於手遊贊助商來自哪個國家，比亞萊表示「不用說大家應該清楚」。對於網友質疑他「背叛理想」成了普通的Youtuber，他也回應，有些贊助商試圖用錢買斷你的言論自由，但他堅守了自己的正直和言論，這比什麼都重要。
比亞萊拒絕業主要求，丟失了這筆鉅額業配案。他表示「台灣是個國家」是基本常識。（圖／翻攝Youtube頻道《Davie504》）
原文出處：5年前這句「台灣是個國家」丟失高額業配…千萬網紅親曝內幕：我拒刪留言
