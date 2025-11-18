稱「台灣病」？ 蔡正元轟：「經濟學人病」！

外媒《經濟學人》提出「台灣病」，指新台幣被低估55%，並點出台灣經濟結構問題。財經專家出身的前立委蔡正元舉例說明台灣經濟狀況，表示「經濟學人」雜誌寫經濟問題，常找一些不具經濟學專業訓練的人，寫一些自以爲是的文章。最近一篇談「台灣病」的文章，就暴露出非常膚淺的「經濟學人病」。

前立委蔡正元。（資料照／中天新聞）

蔡正元是北京清華大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪學院專研政治經濟學，為哈佛公共政策學碩士；此外，他還曾任美商花旗銀行外匯部協理、所羅門美邦在台企業負責人、阿波羅證券投資信託股份有限公司董事長等職，屬於理論與實務兼具的財經專家。

蔡正元透過臉書發文，針對《經濟學人》提出「台灣病」這篇文章，以「經濟學人病」！作為評語，同時提出分析與看法。

蔡正元表示，「經濟學人」雜誌寫經濟問題，常找一些不具經濟學專業訓練的人，寫一些自以爲是的文章，最近一篇談「台灣病」的文章，就暴露出非常膚淺的「經濟學人病」。

蔡正元分析：首先，「經濟學人」居然拿出「大麥克指數」。用大麥克漢堡的新台幣價格除以在美國的美元價格，就自認為這個除數就是「合理的匯率」，來指責新台幣低估應該升值，根本就是外行人的經濟學，既無知又愚蠢，為什麼不計算「福特汽車指數」？「iPhone指數」或者「F16戰鬥機指數」？

他說，大麥克指數只是反應台灣和美國兩地麥當勞員工的平均薪資的比例。「經濟學人」應該問的是，麥當勞為什麼給台灣員工薪資那麼低！又給美國員工薪資那麼高！

大麥克＆雙層牛肉吉事堡（合成圖／翻攝自麥當勞官網）

他指出，再者「經濟學人」又說台灣的央行外匯儲備太多，是為了維持新台幣低匯率保障出口廠商。這根本就是胡言亂語瞎扯爆了，看看熱錢與外匯儲備的比例最清楚。

蔡正元解析，熱錢就是證券市場的外資金額。台灣的熱錢/外匯儲備比例是110%

韓國的熱錢/外匯儲備比例是70%；新加坡的熱錢/外匯儲備比例是25%；這是什麼意思？台灣證券市場的外資有110美元，台灣的央行外匯儲備只有100美元；如果外資突然要撤資，台灣的央行就會面臨擠兌而倒閉，新台幣會直接躺平；但同樣情形下，韓幣和新加坡幣就不會，這樣台灣的央行外匯儲備是太多或太少？

他進一步解析，如果新台幣再如「經濟學人」所願升值，外資熱錢就更大賺、特賺賺翻了，台灣的央行外匯儲備就成待宰羔羊！

蔡正元提到，最後，「經濟學人」說外匯儲備太多，造成資金氾濫抬高房價。這更是鬼扯！台灣的房價所得比20倍，在全世界排在第15名的確很高，但最好跟第7名香港、第8名中國大陸、第9名泰國、第13名越南、第14名南韓也比一比。

新台幣。（資料照／pixabay）

蔡正元強調，當然這些比較都是都會區的房價。從2014年至2024年這段期間，台灣的人均GDP增加了50%以上，但台北市建築物的樓地板面積，卻增加不到30%。扣掉商用樓地板面積，住宅樓地板面積增加幅度更小，這才是房價所得比高低變化的真正原因。

蔡正元認為，住宅建築又不是進出口商品，扯什麼匯率或外匯儲備？「經濟學人」這篇文章的作者該去研究，為什麼尼泊爾的房價所得比高於香港的原因，不要為了騙稿費寫這種不入流的文章，這種「經濟學人病」該去看病了。

