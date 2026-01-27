稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手成功登頂台北101，行政院長卓榮泰推翻「約定俗成」的稱呼，改稱「台灣101」，引發爭議。台北市長蔣萬安反問自己是「台灣市市長嗎？」國民黨立法院黨團書記長羅智強今（27日）也笑問「卓榮泰是吃飽太閒嗎？」、「真是無聊到極點的卓榮泰」。

羅智強上午在黨團辦公室與首席副書記長林沛祥、立委翁曉玲召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會後，回應媒體時事議題。

媒體問到，對於行政院長卓榮泰推翻台北101「約定俗成」的稱呼，宣稱「台灣101」，而蔣萬安今早回應「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」的看法。

羅智強第一時間笑問「可以講卓榮泰是吃飽太閒嗎？我也不太清楚，那麼多正事要做，一個院長就是每天搞正名運動嗎？」

林沛祥（左起）、羅智強、翁曉玲。（國民黨團提供）

羅智強反問，「叫陳致中改名陳致台好了，好不好？可以嗎？這是老笑話啦！對不對，基本上，那台北市所有的東西，都改成台灣就好啦！」

羅智強說，任何跟台北、或是台北的展演場所，台北美術館都改成台灣美術館，那很好呀！台中也可改呀！所有台中大道、或台中的路名，任何跟台中有關的部分，高雄、台南也一樣，只要有台字，都可改。

羅智強提到，他最近還聽到一個笑話，就是說，其實台灣所有的大學都改名為「台灣大學」，因為都在台灣嘛，就叫「台灣大學」，這樣最方便，以後每個人都是從「台大」畢業的。他最後強調:「真是無聊到極點的卓榮泰」。

