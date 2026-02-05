稱「史上最大規模民告官」 民眾黨提逾千名退休警消團體訴訟

民眾黨今於台北高等行政法院前廣場召開「護警消尊嚴 賴清德還錢」提千名警消團體訴訟記者會。 圖：周煊惠 / 攝

立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高退休警消所得替代率，但賴政府至今未編列預算，民眾黨宣布協助退休警消發起團體訴訟，黨主席黃國昌今（5日）率領近300名退休警消到台北高等行政法院前召開記者會，高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢」口號，黃國昌表示，民眾黨受理逾2,000件參與團體訴訟申請，「這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟」，嗆賴清德出來面對。

民眾黨上午於台北高等行政法院前廣場召開「護警消尊嚴 賴清德還錢」提千名警消團體訴訟記者會，黃國昌、台北市議員張志豪、內政部消防署前副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與近300名退休警消人士出席。

黃國昌指出，這場團體訴訟不僅是退休警消人士爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟。民眾黨自1月6日至23日，已受理超過2,000件參與團體訴訟申請。

黃國昌稱，這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟，並嗆賴清德「出來面對」，「身為一位民主法治國家的總統，竟然敢公然踐踏法治，賴清德你當什麼總統」，籲賴知錯能改、迷途知返。

民眾黨說明，依照相關法律，考試院銓敘部已按新法實施核定，但作為下游的主管機關-內政部卻未依法執行編列預算，因此本次行政訴訟依照《行政訴訟法》第八條第一項，對考試院銓敘部、行政院、內政部進行提告、請求一般給付之訴，依新發放的退休審定函，要求內政部支付退休金差額。

委任律師賴苡安表示，此次提出訴訟者不乏多位因公受重傷者，呼籲法治機關及承審法官，謙卑面對、速審速決，不要刻意拖延。她強調，此次不僅是中華民國有史以來，最大規模民告官給付之訴類型的團體訴訟，更是賴清德總統從政的最大汙點。

謝景旭指出，台灣災害頻仍，每一通報案電話都是一次攸關警消生死的危險任務，根據統計警消人士的平均壽命較一般公務員少5至10歲；罹癌風險更較一般民眾多9%、罹癌死亡風險更多14%，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。他們反對不公平的改革、相信法治會還公道，給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活是賴政府責無旁貸的責任。

耿繼文也說，據官方統計，警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群。反觀行政院將提高農民年金，為何同一個國家會有兩套標準？警消人員有做錯事或違法嗎？還是殺人放火作奸犯科？否則賴政府為何遂行如同共產黨般的階級鬥爭，苛扣警消人員退休金？籲民進黨政府「該發就發、該給就給」，賴清德更不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。

長年擔任義消的張志豪呼籲，賴清德政府別欠退休警消人員「一分一毫」，因警消人員的犧牲奉獻是賴政府永遠都做不到的事，並強調會永遠和大家站在第一線捍衛權益。

