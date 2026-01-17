稱「回歸九二共識、反對台獨」馬上迎來兩岸和平 鄭麗文：這是全世界共識

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑27日將率團訪陸，再讓外界關心國共論壇舉辦進度。國民黨主席鄭麗文今重申，有關兩岸交流對話或任何活動，只要有確定會第一時間公開說明。鄭受訪時也再暗批民進黨是不負責任、自私的政黨。

鄭麗文表示，全世界都高度關注兩岸和平穩定，因為台海不能發生戰事，現階段沒有一個國家希望台海兵凶戰危，甚至有軍事衝突，台灣更首當其衝，不希望下一代上戰場、台灣淪為戰場。

鄭麗文認為，全力開創兩岸和平的任何契機是台灣任何政黨責無旁貸責任，只有不負責任、自私政黨，才會不顧台灣人死活，而妄自挑起兩岸對立與戰火。

鄭麗文還喊話表示，只要回歸九二共識、反對台獨，馬上能迎來兩岸和解融冰和平，一點都不困難，「這也是全世界的共識」，不需要任何多加的條件；這不是零和或選邊站的遊戲，那都是錯誤的假設。

鄭麗文說，二戰後台灣與全世界及美國關係堅不可破，國民黨盼未來有共好、雙贏、穩定的區域政治，台灣不會變為棄子，也不是籌碼，是締造和平的積極行動者；現在台灣苦哈哈，已慘澹多年的觀光旅遊業還期待兩岸春暖花開。

