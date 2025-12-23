稱「存在國安風險」 美喊停5座興建中離岸風電計畫

美國政府22日宣布，由於戰爭部（原國防部）最新機密報告認定，大型離岸風電計畫存在國安風險，因此將立即暫停全美正在興建中的大型離岸風電場，受影響的包含紐約、維吉尼亞、麻州、羅德島與康州等5個項目，全數位於臨大西洋的東岸區域。

外媒報導指出，美國政府雖未在禁令中明確說明國安風險細節，但根據先前多份非機密報告顯示，高度反射雷達的風機塔架、以及大型風機的葉片旋轉時，都會對雷達造成「雜波（clutter）」干擾，可能因此遮蔽合法移動目標並產生虛假目標，妨礙美軍行動。

美國內政部表示，雖可透過提高雷達偵測門檻減少雜波，但此方式也可能導致雷達漏失實際目標，並稱此決定旨在因應新出現的國安風險，將與相關單位評估降低風險的可能性。

《紐約時報》報導，估計禁令將危及數十億美元投資、約1萬個就業機會，也影響原先為美國東部逾250萬戶家庭和企業供電的計畫。CNN報導，美國中大西洋地區包括維吉尼亞州在內，正面臨電力供應短缺與高電費問題。

根據《衛報》報導，美國總統川普自今（2025）年1月上任後，即暫停發放新的風電計畫許可證，不過本（12）月初，麻州法官曾駁回該項行政命令，稱其「武斷且違法」。川普此次頒布的最新禁令，則是針對拜登政府時期已獲租賃權、正在建設的風力發電場。

維吉尼亞州民主黨議員華納（Mark Warner）與斯科特（Bobby Scott）等人批評，指美國政府並未提供足以證明暫停興建風電場合理性的資訊，且川普長期以來立場均為反對離岸風電。該州離岸風電計畫發言人史雷頓（Jeremy Slayton）則表示，風電停工將威脅國家重要作戰、AI及民用電網可靠性，並駁斥國安疑慮。