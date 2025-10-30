稱「川習會」對地緣政治有益 朱立倫重申：重啟兩岸對話尤為重要

國民黨主席朱立倫說，相信川習會對地緣政治有正面幫助，國民黨樂觀其成，但他必須強調，我方親美但不能依美，必須要重啟兩岸對話，才是最重要的。（圖／國民黨提供）

美國總統川普、中國國家主席習近平今（30日）上午於南韓會面；針對這個各界關注的「川習會」，國民黨主席朱立倫說，相信這對地緣政治有正面幫助，國民黨樂觀其成，但他必須強調，我方親美但不能依美，必須要重啟兩岸對話，才是最重要的。

針對川習會，朱立倫今說，相信這對於中美雙邊貿易緊張關係、地緣政治有正面幫助，國民黨絕對樂觀其成，也希望對未來台海和平有更大的幫助。但他要強調，我方親美、但不能依美，必須要逐漸重啟兩岸對話交流，這才是最重要的。若完全依賴美國，中間的變數或壓力是很大的。

媒體問及，朱立倫昨指「親美、友日、和陸缺一不可，永遠要以中華民國為本」，是否在喊話未來接任黨主席的鄭麗文路線不同？朱回應，這是國民黨創黨精神，永遠都以捍衛中華民國為本，親美友日和陸也是多年一貫政策，相信這個路線不是個人路線，也不是他的路線。「國民黨的黨綱裡面就這樣寫，我相信大家都知道，這是我們國民黨所堅持的」。



