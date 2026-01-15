稱「怪物來了」關燈猥褻！教保員侵犯3童劣行全曝光 二審重判8年

教保員陳羿翰狎3童，二審仍判8年。資料照。廖瑞祥攝



擔任幼兒園教保員的男子陳羿翰，涉嫌對4名年僅3、4歲的幼童伸狼爪，他曾借「檢查身體」名義摸下體，還關燈謊稱「怪物來了」再下手猥褻。他曾藉口「擦乳液」，拐騙男童是「進烤箱的烤雞」，要他一起玩「全身上油」遊戲，趁機「摸雞雞」。一審認定他侵犯4童判8年，二審改認定他強制猥褻3童，但犯4罪，今天仍判8年。全案可上訴。

高院指出，陳羿翰矢口否認犯罪，但只認定他強制猥褻3童，其中1件駁回上訴，不過，其中一名兒童則被認定受害兩次。他因此成立4罪，各判3年6月，應合併執行8年。唯一改判無罪的案件，是他被控拐騙男童「當烤雞」全身上油，這部分沒有積極證據證明他犯案，今撤銷改判無罪，

高院合議庭認定，他擔任幼兒園（代理）教保員，明知幼童極為年幼，處於身心重要發展階段，竟為滿足私慾，先後施以強制猥褻，導致幼童無法在幼兒園中獲得安全保護，造成身心創傷。合議庭審酌他的素行、不認罪的態度及告訴人的量刑意見等，決定4罪各判3年6月。

高院也說明，為什麼會裁定8年應執行刑，是審酌他的行為是侵害人身不可回復法益，而且對幼兒犯罪者應該有較高度的預防需求，兼衡刑罰比例原則等一切情狀，才定出應執行刑為8年。

教保員陳羿翰在開庭時仍狡辯不認錯。資料照。廖瑞祥攝

在兩間幼兒園犯案

根據調查，陳羿翰在2020年6月到7月間，擔任台北市甲幼兒園（代號）的代理教保員，他又在2024年3月1日到8月中旬，擔任乙幼兒園（代號）的教保員，他在任職期間至少猥褻4個小孩。

陳羿翰在甲幼兒園擔任代理教保員時，對年僅3歲的男童伸狼爪，他趁午餐前，於工作櫃前用「檢查身體」為由，脫褲撫摸小男童生殖器。小男童在開庭時吐露，自己被老師檢查過一次，「羿翰老師他看我們小鳥跟屁股，他把我們褲子脫掉，然後在工作櫃前面看；大家都有被他檢查過；男生被檢査雞雞，女生被檢查屁股。」

此外，陳羿翰擔任乙幼兒園教保員時，先對一名4歲小女童犯案，他趁午休機會，兩度伸進小女童的裙子、褲子裡摸下體。小女童嚴肅地告訴法官，「隱私處叫『寶貝』，別人不能碰，但羿翰老師碰了我的『寶貝』，還用手機拍...他摸我的時候，其他老師在開會。」

而陳羿翰也被查出猥褻乙幼兒園的另名4歲小女童。當時，教室相當明亮，小朋友則在遊戲室玩，他故意關掉遊戲室的電源，還告訴小朋友「怪物來了」，小朋友們嚇得集體趴在地板上，他卻偷偷靠近這名4歲女童，伸手撫摸下體。小女童應訊時堅定指控，「羿翰老師伸到我內褲裡戳我『尿尿的地方』。」

更惡劣的是，陳羿翰還在乙幼兒園對一名4歲男童犯案，他藉口替小男童擦乳液，卻刻意用乳液往男童的生殖器上塗抹。這名被害男童的媽媽和他分享繪本，媽媽溫柔地告訴他，「有個情緒怪物叫煩惱」，男童突然苦惱地說「我有一個煩惱」，在媽媽引導下，男童氣憤地罵，「羿翰老師亂擦乳液，硬要擦雞雞」；他也訴苦，「羿翰老師很兇，運動的時候不聽話會被處罰…要做波比跳、上下椅子、起立蹲下等等。」

男童告訴媽媽，有時候不配合的話，陳羿翰會告訴他「你是一隻要進烤箱的烤雞」，要他一起玩「全身上油」的遊戲，媽媽驚訝問他「老師把油塗在哪裡？」男童回答「擦在雞雞」。

陳羿翰在一審開庭時否認犯案，主張縱使碰觸幼童私處，也是基於「教養照顧」所需，一審認定他強制猥褻4童，各判3年6月，應執行8年。二審今天則認為，男童「當烤雞」的部分未成立犯罪，只認定猥褻3童，但因擴大認定他涉犯4罪，因而仍維持8年有期徒刑。全案可上訴。

