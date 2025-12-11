稱「恐有更大地震」！ 中國外交部再發聲「公民避免前往日本」

中國 / 武廷融 綜合報導

中日外交風波似乎仍未平息，中國外交部今(11)日再度提醒公民近期避免前往日本，不過理由則從原先的「治安問題」改為「地震」，更稱日本有關部門公告，後續可能發生更大地震。

日前因日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國強烈反彈，導致日本和中國關係惡化。中國外交部在11月15日以日本社會治安不安定，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，中國公民在日本安全環境持續惡化，因此提醒中國公民近期避免前往日本。

而中國外交部今日再度發聲，稱12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。中國外交部更指出，日本有關部門公告稱後續或有更大地震。

中國外交部和中國駐日本使領館再次提醒中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區，「如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。」

