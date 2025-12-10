稱「戰時仍可上班課」挨批 苗博雅：認知做戰

近日台北市議員苗博雅在直播中談及「現代戰爭」的言論引發爭議，他指出戰爭發生時並非所有人都在戰場，大多數人仍需維持日常生活，並以烏俄戰爭為例說明非戰區民眾的生活狀態。然而，這番言論被質疑是在美化戰爭，引起各界批評。苗博雅隨後反駁，強調自己陳述的都是事實，並非鼓吹戰爭，同時以以色列及台灣過去的823砲戰為例進行說明。對此，國防部則回應全社會防衛韌性的重要性。

台北市議員苗博雅出面反駁美化戰爭的說法，更反嗆這樣說的人是認知做戰。（圖／TVBS）

苗博雅在日前的直播中表示，現代戰爭發生時，不是所有人都在戰場，軍人在戰場，但大多數人其實還是維持著日常生活。她解釋這是烏克蘭官員告訴他的情況，指出烏克蘭東部戰區雖然滿目瘡痍，受到很大打擊，但烏克蘭其他未被俄羅斯佔領的地區，日常生活仍在繼續。

然而，這番言論在網路上引發批評，許多網友留言指責苗博雅是在美化戰爭，也有人諷刺她是把人喊上前線，自己卻撤退到後方。面對質疑，苗博雅反駁表示，這是典型的認知戰，目的是打壓提出全社會防衛韌性概念的人，讓大家不敢再提出相關討論。

為了證明自己的觀點，苗博雅進一步以以色列為例，她指出以色列面積僅台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，但在戰爭時期，非交戰區仍維持基本日常生活運作。他也提到過去的823砲戰時，台灣本島也是如此運作。

對此，立委陳玉珍提出不同看法，她表示以前823砲戰和古寧頭戰役時，砲彈只能打到金門島，但現在的導彈技術已能越洋攻擊，情況不同。國防部發言人喬福駿則回應，全社會防衛韌性確實非常重要，能夠讓民生基本運行正常運作，但能不開戰仍是最理想的情況。

