稱「戰時仍可上班」惹議！苗博雅：若台灣失守我絕對首批被抓或殺

台北市議員苗博雅。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國持續對台增加軍事威脅之際，社民黨台北市議員苗博雅日前直播時表示，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可維持一般上班上課，遭到輿論質疑，苗博雅則以八二三砲戰、二戰時期為例反駁，還嗆：「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

苗博雅11月26日在直播節目中指稱，現代戰爭並非所有人都在戰場，例如烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。然而，直播結束之後，引發正反意見討論。

廣告 廣告

對此，苗博雅9日晚間在Threads上發文寫道：「這兩天有一波紅霉政論節目、側翼粉專社團的一條龍攻擊，截取我11/26直播一小段做文章。我看了一些攻擊的圖文，從紅霉名嘴到側翼粉專，無臉網軍帳號都『無法正確引用我實際講的話』。單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」

苗博雅提到：「以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰，台灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。」

苗博雅指出：「你說中共直接打本島。台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。中共打台灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降。」

苗博雅續指：「中共的目標，是讓台灣人相信『首戰即終戰』，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅。任何不符合中共外宣的說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題。」

苗博雅也自嘲：「匿名帳號還有30秒抵達戰場」，並嗆：「你們覺得中共統治台灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專論》越南人為何討厭中國？ 透過歷史所形塑出來的情感真相

駐日代表李逸洋五點聲明強烈駁斥王毅「台灣地位七重鎖定」論