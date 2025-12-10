稱「戰爭時本島仍可上班課」 惹議 苗博雅反擊「沒正確引用原話」：國家的悲哀

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北市議員苗博雅近日在直播談到現代戰爭，稱如果金門、馬祖遭中共入侵，台灣本島仍可維持上班課，引起網友熱議，抨擊美化戰爭。對此，苗博雅深夜也發長文還原本意，反批攻擊他的網友、政論節目都「無法正確引用我實際講的話」。

苗博雅表示，這兩天有一波政論節目、側翼粉專截取他11月26日直播的一小段做文章，自己看了一些攻擊的圖文，從名嘴到側翼粉專、無臉網軍帳號都無法正確引用「他實際講的話」，讓他直呼「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」

苗博雅指出，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險。發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰，台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。即便中共直接打本島，台灣二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲，這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。

苗博雅認為，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，必須為各種可能的情境做最完善的準備。中共打台灣的成本過高，中共的策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降；中共的目標，是讓台灣人相信「首戰即終戰」，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅。任何不符合中共外宣的說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊；任何主張抵抗的人，都會被打成散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題。

苗博雅也嗆這些網友，「沒關係，你們罵。你們覺得中共統治台灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

