稱「戰爭未受波及照常上班課」 苗博雅：俄烏戰爭就是如此

隨著政經及軍事實力不斷強化，中國武力犯台的野心，似乎也跟著與日俱增；但中國若真的進攻台灣，我國社會將如何應對，民間依然眾說紛紜、想法歧異。社民黨北市議員苗博雅近日提及，倘若戰爭爆發，尚未受波及的區域，民眾其實仍能、也應該照常上班課，俄烏戰爭就是如此；面對輿論譁然，她昨（9）晚還是堅稱，自己非投降派，若真的爆發戰爭，她願意當第一批被殺的。今（10）天她受訪時，也再次解釋自己的論點。

苗博雅拋出「爆發戰爭仍可上班上課」論，引發藍營及其他在野黨人士、特定媒體反彈，質疑她「不用當兵就可以講風涼話」、「鼓吹戰爭」、對戰爭有美好的幻想…等。對此，她今天受訪時回擊，批評可以但應基於事實，但「藍營的這些批評，我看了幾天，好像也沒辦法講出，我哪句話說的不是事實？或者我哪一句話是在鼓吹戰爭？」。

承上述，苗博雅氣憤地說，甚至有些是自己沒講過的話，被藍營特定人士、甚至是「紅媒」利用下標的方式，塞進自己嘴巴；她接著舉例，自己根本沒說過「馬照跑、舞照跳」，結果紅媒直接這樣下標、發明了根本不存在的話，然後回頭拿來批評苗博雅。她分析，這其實就是很典型的認知戰手法，目的就是，將所有提出全社會防衛韌性的人「通通打黑」、讓大家不敢再提這樣的概念；而這個結果，就是中共最希望發生的。

苗博雅進一步強調，中共大外宣的架構，基本上就是如此；所謂的武統，並非單指解放軍渡台、佔領，而是還包括「以武逼統」，用武力作為威嚇依據，讓台灣人自願投降。她繼續說：「這就是中共外宣的最大目標，所以，中方積極宣傳一種侵略台灣的情況，就是先用大量飛彈襲擊、摧毀我們，中共就能在很短的時間內大獲全勝」。

社民黨北市議員苗博雅。（圖／民視新聞）

苗博雅續指，這就是中共想要台灣人相信的敘事；但事實上，若我們去看看海內外所有智庫、以及，甚至是中共自己的兵推結果，都不是中國描述的那種閃電戰、幾天內就會結束的狀況。所以，維持全社會防衛韌性，絕對就是台灣生存的關鍵。苗博雅接著強調，對於中共而言，最理想的方法無疑是，可能先奪取台灣離島後，開始對台灣附近的海域進行封鎖；然後，期待台灣在長期封鎖之下，就能自行宣布投降、共軍就不用打登陸戰，避免自己也傷亡慘重。

所以她說，於台灣而言，如何在中共的封鎖之下，還能維繫社會如常運作，就是我們在談的全社會防衛韌性。「我再強調一次，全社會防衛韌性，其實就是台灣能在封鎖之下，長期生存的關鍵；我們必需要做最壞的打算、做最好的準備」，苗博雅說。

她更進一步解釋，現在我們只是想在各種情況、各種設定之下，想出相對的因應方式，就是為了維繫社會如常運作；結果，竟然就被打成淡化戰爭、美化戰爭、希望戰爭發生。苗博雅無奈表示，這就像是，有人提醒蓋建築要做好防火工作，就被質疑「希望火災會發生」；或是提醒大家做好交通安全措施，就等於希望車禍會發生，「這是一種非常扭曲的邏輯」。

社民黨北市議員苗博雅。（圖／民視新聞）

苗博雅強調，有一些媒體帶風向的影片更誇張，直接在封面下標「苗博雅喊：戰爭來臨馬照跑、舞照跳」，這就是非常典型的認知作戰。她甚至點名在場的媒體《旺中》，質問說：「我不知道你們會不會，將我的這個澄清內容，拿到你們的頻道上如實播出；還是又東剪西剪，再從中挖出根本不是我講的話？」。

苗博雅最後總結道，台灣若要生存，全社會防衛韌性絕對是最重要的概念；全社會防衛韌性的目標，就是在中共可能實施封鎖戰之下，可以讓台灣社會繼續如常運作。苗博雅呼籲，政府應該要更努力，達到讓台灣社會如常運作的目標，這才是台灣能否生存下來的關鍵。

如今，中國傳出有18套以上的攻台劇本，因此苗博雅也說，那台灣同樣得想出18套劇本因應，「因為這裡是我們共同的家園」。她坦言，最近的台灣社會非常撕裂，尤其因為政黨顏色不同，大家常會在網路上激烈爭辯。「但無論如何，我沒有外國護照、我的家人沒有外國護照；如果台灣投降，我們的命運都會受到非常非常大的影響」。

因此苗博雅強調，她當然很希望，我們的家園能夠安全；準備好各種可能的狀況，就是維繫家園安全最重要的一步。

