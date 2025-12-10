稱「打仗時可上班」被圍剿 苗博雅深夜發文：台灣被佔領我會第一批被殺

台北市議員苗博雅說，開戰後台灣若被佔領，她一定是第一批被殺的。資料照，廖瑞祥攝



台北市議員苗博雅日前直播中提到，爆發戰爭後，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可維持上班上課引發爭議，被批搞不清楚狀況。苗博雅昨（12/9）深夜反擊，表示以823砲戰為例，台灣遭攻擊社會仍要運作，她說出事實和常識，被扭曲得面目全非，並強調如果台灣打輸，自己一定是第一批被抓甚至被殺的。

針對近期爭議，苗博雅昨晚在Threads發文回應，她提到，近日紅媒政論節目、側翼粉專對他進行一條龍攻擊，擷取她11月26日直播的一小段做文章，但是看了一些攻擊圖文，都「無法正確引用我實際講的話，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。」

她以國土面積只有台灣6成的以色列為例，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。另外，823砲戰，台灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。就算中共直接打本島，台灣在二戰時期，1938-1945本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。

苗博雅強調，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，必須為各種可能的情境做最完善的準備。中共打台灣的成本過高，目前策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降、讓台灣人相信「首戰即終戰」，在幾天之內就會全島毀滅。不符合中共外宣的說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊。任何主張抵抗的人，都會被打成：散播仇恨、沒人性、好可怕、沒常識、軍盲、小丑、精神有問題。

苗博雅批評，那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。她和家人都沒有外國護照。像她這樣的人，若台灣被中共佔領，絕對是第一批被抓甚至被殺的。「我們不一樣。我不會跟你們一起投降」。

