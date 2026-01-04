稱「播了就關回去」！阿扁新節目突取消 矯正署澄清：沒收到訊息
即時中心／梁博超報導
近年來前總統陳水扁頻繁透過社群平台發聲，日前更宣布與電視台合作，推出全新網路節目；然而今（4）日一早陳水扁透過社群平台，表示原定今將播出的節目取消；更稱自己接到矯正署長電話，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，矯正署副署長劉明彰受訪時強調，他沒有收到相關訊息，也無從評論回應。
前總統陳水扁日前宣布與《鏡電視》合作，推出全新網路節目《總統鏡來講》，並預告節目將主打「史無前例的深度對話」；然而消息一出，不僅引發政壇與輿論圈關注，更質疑陳水扁是否違反保外就醫規定。對此，台中監獄回應，確實有收到陳水扁告知，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。
然而今日一早陳水扁透過社群平台發文表示，原定今日上午10點將首播的節目取消，「雖然NCC放行線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」他也向期待節目的朋友道歉，「抱歉讓大家失望了」。負責節目的《鏡電視》也說明，對於陳前總統的說法表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。
對於陳前總統的說法，矯正署副署長劉明彰上午受訪時強調，有關受刑人保外醫治期間的應遵守事項，均由矯正機關依照《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》法規規定，落實訪查跟督管。「至於那個有關於是不是有收到行政院長的指示，我沒有收到相關訊息，也無從評論回應。」
原文出處：快新聞／稱「播了就關回去」！阿扁新節目突取消 矯正署澄清：沒收到訊息
