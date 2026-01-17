稱「操作導航」致車偏移 轎車失控連撞帶翻.毀路邊1車

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮鳳屏一路，昨（16）日晚間10點多，一名34歲潘姓駕駛，疑似在行駛過程中操作導航系統，造成車輛往外偏移，結果高速撞擊路旁車輛及花圃後，車輛翻覆，車輪朝天橫躺路中央，潘姓男子，更因此一度受困車內，經由附近住戶協助下才脫困，還好傷勢不嚴重。雖然警方實施酒測，沒有酒精反應，不過是否如潘姓駕駛所稱是操作導航釀禍，還有待釐清。

深夜街道上正當車輛通行後，一輛轎車朝著路旁人行道而來，絲毫沒有減速下，高速撞擊路旁轎車，車輛還騰空飛起翻覆橫躺路中央，肇事車輛及轎車，車頭板金明顯凹陷變形，不難看出當時撞擊力道相當劇烈，記者VS.肇事駕駛說：「我要看導航幾分鐘到，我方向盤往右打，就撞到，(那時候速度)不快，(是喔)。(這車你的嗎)對(那時候狀況怎樣)我在(屋)裡面，聽到聲音就趕快跑出來，非常傻眼啊我。」

原來就在昨（16）日晚間將近11點，34歲潘姓男子行經高雄大寮鳳屏一路時，疑似因為操作導航系統，導致車輛往外側偏移，先是撞上路旁花圃，又撞上，停放路旁的轎車，潘姓男子，還一度受困車內，在附近住戶協助下才順利脫困。

中庄所所長何季勲說：「潘姓男子，表示因操作系統導致右偏肇事，駕駛酒測值為0，全案依規定，來測繪照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。」雖然駕駛供稱是，操作導航系統過程釀禍，經警方酒測後，無酒精反應，傷勢無大礙，但究竟什麼樣原因造成意外，有待釐清，幸好過程，沒有波及無辜民眾，否則後果不堪設想。

原始連結







