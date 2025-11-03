稱「替廟發紅包」龍山寺前給千元換個資 20分鐘成交11筆

稱替廟發紅包，龍山寺前擺桌子，20分鐘交換11筆個資。（圖／TVBS）

在台北市龍山寺前，一群人以宮廟發放紅包名義，向民眾收集雙證件個資引發關注。這些人在龍山寺旁設置桌子，以1000元報酬吸引民眾提供個人證件資料。短短20分鐘內完成11筆交易，雖警方到場但因未目睹實際金錢交易過程，僅驅離相關人員。專家警告，提供雙證件可能導致被當作人頭戶，用於申辦虛擬錢包、門號或社群網站廣告，若涉及詐欺，警方只能追查到人頭資料，恐有侵害個資法的疑慮。

稱替廟發紅包，龍山寺前擺桌子，20分鐘交換11筆個資。（圖／TVBS）

一群人在台北市龍山寺前公然設置桌子收集民眾個資，引起嚴重關注。事件發生在龍山寺旁，這些人特意選擇艋舺公園一帶，因為該區域有較多弱勢群眾，他們以1000元的報酬吸引民眾交出個人證件資料。當警方接獲民眾報案趕到現場時，工作人員立即解釋他們是在「做公益」。據了解，這群人從2號上午11點半開始在龍山寺旁擺設桌子，11點50分就被民眾報警。在這短短20分鐘內，他們已成功完成11筆交易。現場有24歲的黃姓負責人和4名工作人員，他們聲稱是以宮廟名義做公益，代替發放1000元紅包，因此需要民眾提供雙證件作為領取證明。

廣告 廣告

然而，提供雙證件給他人存在極大風險。這些個資可能被用於申辦虛擬錢包帳號、門號，或在社群網站上發布廣告。如果這些帳號未來涉及詐欺活動，警方追查時只能找到人頭資料，無法追究真正的犯罪者。非當事律師李育昇表示，這種行為與一般常理不符，對於他們是否真的從事公益活動存在疑慮。他進一步解釋，即使行為人確實在從事公益，如果民眾並未同意個人資料被用於其他用途，而行為人後續將這些個資用於非公益範疇，仍可能侵害個資法。過去詐騙集團買賣個資通常不會如此明目張膽，直接在街頭擺桌交易。警方表示，將會通知相關人員到案說明，進一步釐清他們搜集個資背後是否有違法疑慮。

更多 TVBS 報導

妳被騙了欸！婦不知遭詐680萬 警主動聯繫

就是要看BP！ BLINK求讓票遭詐 慘花7600元買教訓

外籍車手趁連假遊台 取款後藏「峨眉停車場」廁所

南港CITYLINK砍人案 動手2人恐被教唆 疑黑幫介入

