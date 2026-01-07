稱「沒成立少子女化辦公室」惹議 石崇良澄清：當年為任務編組

行政院發言人李慧芝去年指出，衛福部2017年以任務編組性質成立「少子女化對策辦公室」，由跨司署共同研議相關政策。不過，衛福部長石崇良今天在立法院接受質詢時，表示印象中「沒有成立辦公室」，引發議論。石崇良隨後出面說明，表示經過重新檢視資料後，2017年衛福部是為因應少子女化議題成立任務編組並建立平台，在部內召集相關司署共同討論、提出政策。

石崇良表示，該議題後續在行政院高度重視下，被拉高到行政院層級，並提出少子女對策計畫，因此衛福部角色也隨之轉換，配合行政院整體規劃推動，並擴大納入其他部會的措施，內容包含擴大教保服務、友善職場協助、育兒支持等。

石崇良進一步指出，自2026年起將擴大推動「少子女對策行動計畫2.0」，範圍將擴及更全面的生育、養育與教育支持。他也表示，未來應投入更多資源與政策，並期待立法院能儘快通過少子女對策行動計畫相關預算，以利後續推動。

