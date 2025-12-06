稱「測速標誌遭樹枝遮擋」！女駕駛國道超速挨罰獲撤銷

台南一名呂姓女子前年10月在國道1號安定交流道南向路段，因被測速器拍到時速157公里、超速47公里，被裁罰1萬2000元並要求上交通講習。她事後返回同一路段拍攝行車紀錄器，發現測速警告標誌疑遭茂密樹枝遮住，遂提起行政訴訟。

測速標誌疑遭樹枝遮擋，女駕駛超速挨罰獲撤銷。（示意圖／資料照）

呂女指出，行車紀錄器畫面顯示當時若非刻意靠右觀察，難以在合理距離內辨識警告標誌，認為未達「明顯標示」要件，應撤銷處分。裁決中心則主張該路段樹木已於事發4個月前修剪完畢，否認標誌有被遮擋情形。

高雄高等行政法院審理後認為，南區養護單位雖稱樹木已修剪，但未提出事發時期的現場照片等證據，無法證明標誌確實清晰可見；加上巡查紀錄未具體顯示標誌狀態，證據不足。法院表示，標誌是否於事發當下可清楚辨識仍存疑，既無法排除呂女主張可能屬實，裁定撤銷原裁罰處分。

