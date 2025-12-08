稱「烏克蘭比俄國更腐敗」 小川普：川普恐放棄調停烏俄戰爭

美國和烏克蘭針對美方提出的俄烏和平計畫展開多次協商，不過美國總統川普（Donald Trump）7日卻指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）連和平計畫都沒看過，讓他有點失望。而川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，俄烏協商距離定案已經近在咫尺，不過川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）坦言，川普可能放棄調停俄烏戰爭，因為他認為「烏克蘭比俄國更腐敗」。

俄烏談判定案近在咫尺 俄不買單「要全重改」

對於澤倫斯基仍未看過和平方案提案，川普表示有些失望，也讓外界感到意外。而即將卸任的美國特使凱洛格近日透露，俄烏協商距離定案已經近在咫尺，俄烏雙方目前卡在兩項關鍵議題，一個是烏東頓巴斯的領土問題，一個是札波羅熱核電廠的歸屬問題，不過凱洛格認為已經相當接近目標。然而俄國媒體報導，俄國外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）指出，美方有部分提案必須徹底修改，似乎跟凱洛格的認知有段差距。

川普新戰略對俄軟化 克宮大讚「積極的一步」

川普長子小唐納川普7日在卡達杜哈論壇上也透露警訊，稱在他父親眼中「烏克蘭比俄國更腐敗」，因為烏克蘭的有錢人們早已逃往海外，只留下被歸類為農民階級的人作戰，因此川普可能會放棄調停俄烏戰爭。小唐納強調，在川普領導下，美國將不再是「拿著支票本的白癡」。

此外，川普政府前兩天發布新版《國家安全戰略》，內容指出華府不再將俄國視為直接的威脅，展現對俄國的軟化的態度，克里姆林宮對此表示歡迎，並肯定美方邁出積極的一步。

