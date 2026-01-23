稱「無敵艦隊」正開向伊朗 川普：希望不會用上

2026.1.22 美國總統川普在空軍一號上回答記者提問。翻攝白宮YouTube帳號



美國總統川普解除和北約盟國之間的「格陵蘭炸彈」後，把焦點回到中東火藥庫、伊朗身上。川普週四（1/22）警告德黑蘭當局，美國「無敵艦隊」正開向伊朗。

美國不具名官員近日向媒體透露，林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）打擊群和數艘巡弋飛彈驅逐艦即將在未來幾天抵達中東。官員還說，會在中東地區新增防空系統佈署，防止伊朗攻擊此區域的美軍基地。

川普週四（1/22）離開瑞士返回美國時被記者問到美軍對伊朗的最新佈署時，他說：「我們正在觀察伊朗。我們有很多船艦正朝著那個方向前進，為了以防萬一…我寧願沒有任何事情發生，但我們會非常密切觀察。」

他補充說道：「我們有無敵艦隊（armada）開往那個方向，或許不會用到。」

伊朗去年底爆發大規模反政府示威，德黑蘭政府展開血腥鎮壓，導致數萬人傷亡。川普數度威脅表示，若德黑蘭政府絞刑處決被捕的示威者，他將採取強硬措施。

川普週四向媒體表示，伊朗就是因為在他的威脅下取消對840人的處決絞刑。他說：「我跟他們說：如果你們吊死人，就會遭到前所未有的痛擊。而攻擊行動會讓我們先前對付伊朗核武的空襲行動看起來只是一顆小花生粒。就在可怕處決行動執行前約1個小時，他們就取消了。」

美軍去年6月突襲攻擊伊朗核設施前便已在中東地區加強佈署。川普警告，如果德黑蘭重啟核武計畫，「他們就會被打回另一個年代…就是這麼簡單」。

