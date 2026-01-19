稱「福建金門人」掀議 陳玉珍喊「中華民國派」：要攻擊衝著我來

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨立委陳玉珍近日遭爆自稱福建人非台灣人，她隨後秀身分證，強調出生地在「福建省金門縣」，反擊質疑的人對中華民國歷史不了解，引起不少討論。陳玉珍今(19)日再發文直呼自己是「中華民國派」，要攻擊請衝她來，不要傷害純樸善良的金門鄉親。

陳玉珍表示，最近因為一段媒體訪問，引發了不少討論與誤解，她想用最誠懇、也最貼近大家生活的方式，把想法說清楚。回憶當媒體問「妳是金門人，還是台灣人？」自己並沒有主動設定議題，只是被動如實回應，「我是中華民國福建金門人」，但這樣的回答，卻被外界過度解讀，甚至被說成不愛台灣。對此，她心裡其實很沉重。

陳玉珍解釋，之所以如此回答，是因為當時受訪的場合，包含外國智庫與國際友人，她只清楚論述事實，中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分。「這不是挑釁、不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明。有人說福建省早已虛級化，但我們也都知道，台灣省同樣如此。可為什麼大家仍然可以自在地說自己是『台灣人』，金門人卻不能說自己來自福建金門？我們不需要對立，更不需要否定彼此的認同。」

陳玉珍說，自己是金門選出來的立法委員，替金門人說話，本來就是責任，指出中華民國台澎金馬之中，唯一真正承受過砲火洗禮的地方就是金門。我們的長輩有人躲過防空洞；我們的土地刻著歷史留下的痕跡，所以她說希望砲彈不要再落到金門，這不是政治語言，這是每一位金門鄉親，最真實、最卑微的心願。

陳玉珍強調，中華民國是自由民主的國家，金門人當然有權利說出自己的感受與期待。金門要發展，只求對等與公平，所以她必須有底氣的替金門發聲說「台南、高雄可以設立自貿港，可以依法進出大陸貨品；為什麼金門卻始終被排除在設立自貿港之外？」金門要的不是特權，而是公平的發展機會，希望中央政府在談國家安全的同時，也能看見金門的生存與未來，不要讓雙重標準成為金門發展的天花板。

陳玉珍直呼「要批評請衝著我來，政治人物的言論，本來就該接受檢視。我說的話，我負責。但我真心希望，不要把情緒與標籤，丟向無辜的金門鄉親。金門人很努力、也很善良，我們只是想把日子過好，把家鄉顧好。」自己一步一腳印，只為金門更好，從縣議員到立法委員，一路走來沒有捷徑，就是傾聽民意、勤走基層、認真服務，了解金門真正的需求；擔任金門立委就是爭取中央政策、經費、做好服務鄉親的大小事，她始終記得一句話「以民為本」、「金門優先」，所有的努力，都是為了讓金門有更進步、更突破。

陳玉珍也引述前總統蔡英文曾說過的話「沒有人應該為了自己的認同道歉」，強調再給她一百次受訪、一百次向外界說明的機會，她還是會說自己是「金門人」，來自中華民國福建省金門縣，「因為金門是我們的根，也是我們一輩子守護、努力的地方」。

