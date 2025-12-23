稱「竹科物價是台南2.5倍」工程師吃不消！在地人崩潰吐苦水

新竹科學園區由於有大量的高科技廠商，因此周邊居住了許多的工程師。然而近日有名從事相關工作的網友表示，自己原本在南科月收7、8萬，過得超滋潤，結果到了竹科物價直接2.5倍，讓他忍不住詢問，「工程師負擔得起的嗎？」不料文章一曝光，有當地人直接崩潰回應，不是工程師或房東，根本不知道怎麼生存！

原PO在Dcard以「竹科物價真的是工程師負擔得起的嗎？」為題發文表示，他在南科月收7、8萬可以過得超級滋潤，但到竹科物價直接2.5倍，然而要面試的工作薪水也沒變2.5倍。

他質疑，「在這裡如果有個人興趣到底要怎麼活，收到竹科面試原本想來看看，結果周遭物價看一看直接打消念頭，面試想隨便亂面了」。他還補充，自己興趣是打球，但看到球場一個小時租金快700元，實在相當傻眼。

對此，其他工程師紛紛留言回應，「就一堆店家看新竹工程師有錢所以就想賣貴一點。我現在去台北消費，看菜市場物價真的天堂」、「每餐都外送一餐200左右，但還是不能接受一碗蛋花湯75元，裡面連蔥花都沒有」、「等小弟我賺夠錢，就去新竹做餐飲，盤死你們這些工程師」。但也有人稱「貴是貴，但2.5倍你確定？」、「南部有比較便宜嗎？隨便吃個肉燥飯和牛肉湯也是噴了200，北部物價是有貴一點，但是你說的2.5倍是比較誇張。」

還有一些新竹當地人哭喊，「那新竹本地人怎辦？你們錢賺一賺，房炒一炒，回南部老家躺著享福，我本地人活該就是了！家就在這，錢沒賺到，還要跟你們一起承擔高物價，又不是每個新竹人都是工程師或房東，本地人才不知道怎麼生存？」、「你就知道土生土長的非竹科工作新竹人多可憐，我北漂想回家鄉，結果家鄉更貴」。

