稱「終身監禁不得假釋」操弄情緒 廢死聯盟被罵翻

廢死聯盟昨（21）日評論「終身監禁不得假釋」，稱除了操弄情緒，終身監禁不得假釋還會帶來許多弊端，如監所超收、監所管理員的崩潰，甚至壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源等。相關貼文引來不少網友留言，怒轟「可以不要再講幹話嗎」、「假仁假義，欺世盜名」。

廢死聯盟昨天在臉書發文表示，「終身監禁不得假釋」通常用來作為無死刑國家可能會選擇的替代方案，但台灣沒有廢除死刑，為什麼突然要有這一波討論與戰場？廢死聯盟指出，2025年藍白立委、行政院相繼提出各自針對「終身監禁不得假釋」的版本，然而台灣2006年才修正刑法，拉高無期徒刑申請假釋的門檻至25年，修法後至今沒有收容人符合這個條件，這些所謂的討論與擔憂，完全奠基在一個還沒發生的平行時空下，所產生的幻想。

廢死聯盟直言，除了操弄情緒外，「終身監禁不得假釋」還會帶來許多恐怕未曾想過的弊端，包含監所的超收、監所管理員的崩潰，甚至壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源。

不少網友也在廢死聯盟的貼文留言，但內容多為負面，包括「可以不要再講幹話嗎」、「假仁假義，欺世盜名」、「操弄情緒？你們與那些加害者一樣踐踏受害者的性命」、「偽善的團體」、「不能殺、也不能關，宇宙萬能的聯盟你們到底想怎樣」。

