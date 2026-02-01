稱「老大就是習近平」 川普不怕解放軍高層整肅風波

美國總統川普。（圖／美聯社）





中共軍委副主席張又俠落馬的事件，近期受到高度關注。對此，美國總統川普也被問到這個熱門話題，川普首度回應，表示自己不會擔心台海或印太局勢會因此動盪。短短的談話過程中，川普還三度稱呼中國國家主席習近平才是中國的老大。

美國總統川普：「在我看來中國只有一個老大，那就是習近平，他是我正在打交道的人。」

美國總統川普在空軍一號上，突然喊出習近平就是中國唯一的老大，會這麼說，原來是回應近期中國內部發生的軍方整肅事件。

廣告 廣告

記者vs.美國總統川普：「不會我認為習近平才是老大，我密切關注這件事。他（習近平）在中國受到尊敬，就是他們的老大。」

被問到中國這波軍方高層清洗動作，會不會影響台海或印太局勢穩定，川普倒是老神在在，一點也不擔心，似乎對習近平的行事作風，瞭若指掌。

不過外媒的疑慮也非空穴來風，美國學者憂心，隨著中國高階將領張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，這恐怕會拉高雙方軍事誤判的風險。而說到中國與加拿大越走越近，這也讓川普再度下通牒示警。

美國總統川普：「如果加拿大與中國達成協議，我們會採取實質性的行動，因為我們能夠，我們與中國和習近平保持良好的關係，但我們不希望中國掌控加拿大，如果他們雙方能達成協議，中國就會掌控加拿大。」

先前川普政府就警告，中加若達成貿易協議，美國將對加拿大徵收100%關稅。美方態度堅定，是認為這項協議，可能會損害美國利益。川普直言不想中國接管加拿大，還調侃地說，中國會因此終結冰球運動。

美國兩大盟友英國、加拿大試圖靠攏中國，也被解讀是全球歷史最悠久的情報共享體系，五眼聯盟正在崩解。川普重返白宮才剛滿周年，全球地緣政治版圖已然出現明顯變化。

更多東森新聞報導

川普政策引發動盪推升避險需求 銀價每盎司破100美元

伊朗動亂升級 最高國安會譴責美國、以色列密謀製造動盪

春節求財！地緣動盪助陣 引爆黃金行情

